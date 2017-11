Jornalista Laura Campos estreia em Novembro programa de TV sobre agronegócio

Por: Rosano Almeida

A jornalista Laura Campos logo estará no ar. Ela agora faz parte novamente do quadro da TV Brasil Oeste, canal 8.1, a mesma é afiliada a Rede Brasil, onde vai assumir o comando do novo programa diário sobre o agronegócio, com destaque para o nosso estado de Mato Grosso e também com informações diversas do segmento de nível nacional.

O programa jornalístico vai chegar com uma pegada informativa e segmental e com alto padrão editorial, que, aliás, sempre foi a marca de Laura Campos, pois quando a mesma residia em São Paulo, trabalhou na TV Terra Viva, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como APRESENTADORA e COORDENADORA de jornalismo e que segundo fontes de Sampa, Laurinha se preocupa muito com a qualidade do editorial, associa ainda opinião sobre os temas propostos e interatividade direta com o público.

Laura Campos que tem larga experiência também em diversas áreas, estreia agora em novembro o programa AGRO BOLETIM, a TBO também esta na Net, Sky e Sim e abrange toda a baixada cuiabana.

Laura Campos, te desejamos sucesso sempre!!

