Jogos Universitários devem levar 4 mil atletas a Maringá

Cerca de 4 mil alunos-atletas devem passar por Maringá até o dia 11 de novembro para disputar medalhas nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), competição que está em sua 66ª edição. Os jogos começaram no último domingo e reúnem competidores de 15 modalidades desportivas e paradesportivas.

Participam do JUBs atletas de todos os estados do país, em busca de medalhas tanto em modalidades tradicionais como o atletismo e natação quanto em competições menos convencionais, como os e-sports (jogado com videogames) e o skate, que também fará parte do calendário olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2020.

Além das medalhas na competição, os atletas disputam vagas nos Jogos Universitários Sul-Americanos e na Universíade, considerada a olimpíada universitária, que será disputada na Itália em 2019. A competição chega a reunir 10 mil atletas e teve sua última edição realizada em Taipei, capital de Taiwan.

Segundo a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), a realização do JUBs deve injetar R$ 12 milhões na cidade paranaense, já que 20 hotéis são ocupados no decorrer da competição.

Modalidades

As 15 modalidades presentes no JUBs são atletismo, atletismo paradesportivo, basquete, ciclismo, futsal, handebol, judô, natação, natação paradesportiva, vôlei, vôlei de praia, JUBs acadêmicos (competição de trabalhos científicos) e skate, além dos jogos eletrônicos FIFA 2018 e League of Legends.

O esporte universitário fez parte da formação de grandes nomes do esporte brasileiro, e 50% das medalhas conquistadas pelo Brasil nos jogos do Rio de Janeiro vieram de atletas que passaram pela categoria.

Entre os atletas de destaque que já competiram pelo esporte universitário estão o técnico Bernardinho, a ginasta Daiane dos Santos, a judoca Sarah Menezes e a nadadora Joanna Maranhão.

Agência Brasil

Twitter: @estrelaguianews