Jayme e Lucimar inauguram escola que leva nome do filho no Médio Norte

O Senador Jayme Campos e a Prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, ambos políticos de (DEM), participaram neste sábado, da esperada e sonhada, inauguração de uma grande escola municipal no município de Alta Floresta. A referida escola, fica localizada no bairro Jardim Panorama e terá o nome do filho do digno casal, o empresário e amigo de todos, Jaime Veríssimo Campos Júnior (Jayminho), falecido em um acidente em 2004. O Senador Democrata também destinou recursos para as obras, por meio de uma emenda parlamentar, no valor de R$ 1,4 milhão. “Fica a certeza de que este espaço atenderá com educação de qualidade as crianças desta grande cidade que é Alta Floresta”, relatou o grande parlamentar, muito emocionado com a homenagem.

Obras da escola citada foram lançadas no ano de 2012, porém, todavia e entretando, foram paralisadas por falta de repasses de recursos públicos e teve o seu recomeço no ano de 2018 pela prefeitura municipal. A escola tem os padrões exigidos pelo Ministério da Educação (MEC) e foi projetada para ofertar até 240 vagas em turnos. “Jayminho como era conhecido foi empresário do ramo agropecuário em Alta Floresta e um ser humano muito agradável e de muitas amizades”, afirmou o prefeito municipal Asiel Bezerra.

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos relatou que “maior que a homenagem a Jayminho, é a certeza de que este espaço servirá para a formação acadêmica, de ensino de milhares de crianças, homens e mulheres que no futuro também poderão ser importantes para a Cidade, para o Mato Grosso, para o Brasil e para as demais pessoas”, disse Lucimar Campos que presenteou a Escola Municipal com a foto do filho e um livro sobre sua trajetória.

Presente na solenidade, o Deputado Estadual Romoaldo Júnior (MDB), ex-prefeito de Alta Floresta lembrou que tanto Jayme Campos como Jayminho, como empresários e o primeiro como governador e como senador, sempre dedicou especial atenção para a região Norte de Mato Grosso. “Foi no governo Jayme Campos que o sentimento de divisão perdeu força graças a presença forte do governo na prestação de serviços públicos nas áreas essenciais e foi assim sempre”, disse o parlamentar.

Aproveitando que estava no município, Jayme Campos tratou de outros compromissos, o grande parlamentar reuniu-se com a direção geral de uma universidade particular, que pleiteou um trabalho junto ao MEC para assegurar novos cursos de graduação para pedagogia, administração e ciências contábeis. “Hoje, muitos moradores do Norte de Mato Grosso procuram graduação profissional nos municípios sedes como Alta Floresta e até mesmo Sinop, este a 320 km de distância, algo que torna o estudo oneroso e principalmente difícil, por isso a importância de se atender esta solicitação”, afirmou o parlamentar.

Segundo o Jayme Campos, a oferta de novos cursos atenderia moradores de municípios como Nova Bandeirantes, Apiacás, Nova Monte Verde, Carlinda, Paranaíta, Colíder, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Nova Guarita, Terra Nova do Norte, Matupá e Novo Mundo e etc.

O Senador Jayme Campos (DEM) também esteve reunido com a seccional de Alta Floresta da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que formalizou a ele esforços no sentido de conseguir a implantação de uma Vara Federal no munícipio que é o principal polo do Norte de Mato Grosso e em diversos casos do Sul do Pará.

“Vamos com muita humildade tentar construir uma solução conjunta entre a Justiça Federal, a OAB Mato Grosso e estes municípios da região de Alta Floresta para que este pleito importante seja levado adiante. Vou conversar com o presidente da OAB de Mato Grosso, Leonardo Campos para que juntos possamos, não apenas solicitar como também demonstrar a viabilidade e a necessidade de se ter um respaldo de uma Justiça Federal para fazer frente ás demandas existentes em várias áreas”, disse o Senador de todos, eleito por Mato Grosso.

