Jayme cita perda de R$ 6 bilhões e volta a defender a taxação do agronegócio em Mato Grosso

O senador eleito Jayme Campos (DEM) voltou a defender que haja a cobrança de impostos do setor do agronegócio, como alternativa para melhorar na receita do Estado. O democrata garante que assim que tomar posse para o seu segundo mandato de senador, vai lutar pela revisão da Lei Kandir, que isenta os agricultores de pagarem ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os produtos exportados, que de acordo com ele, causa uma perda de R$ 6 bilhões por ano a Mato Grosso.

“É inconcebível que o estado perca quase R$ 6 bilhões e recebeu no ano passado R$ 500 milhões (como retorno). Desse montante, 25% vai para os municípios e 75% para o estado. Essa é a minha opinião e vou lutar para reeditar a Lei Kandir, fazer de forma justa, isonômica, com melhor distribuição daquilo que Mato Grosso perde em termos de ICMS”, disse na manhã desta quinta-feira (25.10) em entrevista à rádio Centro América FM.

Na opinião de Jayme, a taxação do agronegócio é necessária porque a proposta do governador eleito Mauro Mendes (DEM) em cortar cargos no Executivo e diminuir a máquina pública não será suficiente para melhorar o caixa estadual.

“O Mauro vai diminuir um pouco o tamanho do Estado, isso já está definido. Agora, além de diminuir, ele tem que melhorar a performance de sua receita. Eu disse ao Mauro que não tem onde buscar receita. Eu defendo cobrar dos barões que não pagam nada. Defendo até cobrar de forma progressiva. Agora, tem pessoas que não querem pagar nada e querem continuar ficando ricas, mais ricas. Naquela usura de ficar bilionário e não pagar nada. Ora, esse pessoal têm que pagar alguma coisa”, afirmou.

