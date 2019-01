Jayme Campos visita a Cidade Rosa que completa 238 anos de fundação

Por: Rosano Almeida

O município de Poconé que está completando 238 anos é conhecida como a entrada do Pantanal de Mato Grosso, conhecida também mundialmente como uma das maiores áreas ecológicas do mundo. O Senador Jayme Campos (DEM) na presença de seu meu amigo pessoal Tatá Amaral, prefeito do município de Poconé e de um dos deputados mais jovens do Brasil, o deputado federal eleito Emanuelzinho Pinheiro (PTB) vem reafirmar positivamente o seu compromisso com o Brasil, com o nosso querido e respeitado Mato Grosso, com seus 141 Municípios e com todo povo que aqui vive.

Jayme Campos, o Pedra 90, pede humildemente para todos empreender o seu o seu digno mandato, para garantir apoio e solução para os problemas, que já se encontram e os que estão por vir, o mesmo sabe, que não vai ser tarefa fácil, porém, todavia e entretanto, me sinto mais do que comprometido com meu povo mais humilde deste Estado, em fazer um trabalho voltado pelo desenvolvimento em todas as áreas e por uma melhor qualidade de vida em nosso País, nosso Estado e nossos Municípios e que o mestre Jesus Cristo esteje em nosso ser sempre, declara este Grande Senador, experiente e respeitado.