Janaina questiona governo sobre uso indevido de recurso dos Fundos e dispara sobre descaso com saúde

A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) aproveitou a sessão extraordinária matutina desta terça-feira (16.01) para tecer duras críticas à negligência do governo do Estado com relação à saúde e educação. Segundo a parlamentar, essas sessões extraordinárias vieram em boa hora porque as notícias sobre o descaso com a saúde e os desmandos com os Fundos da Educação e o Fethab por parte governo estadual não param.

“Começo citando o fechamento das UTIs dos Hospitais Filantrópicos que já não recebem mais pacientes devido ao atraso nos repasses do governo. E o governador ainda tem coragem de dizer que esses repasses cabem aos municípios dos quais ele também deve. A notícia dessas UTIs fechadas também vêm no mesmo momento que temos uma denúncia gravíssima que trata das pedaladas com relação ao Fundeb”, disse.

Segundo Janaina, em 2017, os municípios receberam no último dia útil do ano 185% a mais do governo do estado do que em 2016 por que o governo reteve os repasses do Fundeb no decorrer do ano.

“Isso fez com que os prefeitos utilizassem de outras fontes para investir na educação. Talvez o governo não tenha a Saúde e a Educação como prioridades em sua gestão. Tinha no discurso, não tem na prática e na efetividade”, dispara.

A deputada cita ainda os desvios de finalidade com relação ao uso do Fundo Estadual de Transporte e Habitação. “Eu recebi uma mensagem lá de Brasnorte que trata da MT170 no qual o produtor rural Everaldo Apolinário questiona o uso indevido também do Fethab. Ele questiona o por que de o governo criar um ‘Bolsa Família’, que sempre foi criticado pelo PSDB pois foi implantado pelo PT, e que dá R$ 100 por família que verdade não passa de uma compra de votos legalizada e que custa aos cofres públicos R$ 45 milhões, ao invés de fazer o uso devido dos recursos do Fethab. A MT 170 está matando famílias que estão desesperadas e pedem ajuda. Então eu deixo aqui uma pergunta ao líder do governo: A PEC do teto de gastos não ia salvar o estado? O que aconteceu, a PEC não vele mais nada?”, finalizou.

Assessoria

