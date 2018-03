Irmãos Nunes faturam primeiro torneio de tênis de 2018

Wesley Nunes venceu Robson Nunes por dois sets a zero na 1ª etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, na final da categoria 1ª Classe Profissional, no torneio chamado Copa Monte Líbano, que ocorreu no último fim de semana, de 28 de fevereiro até 04 de março, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá. E Bárbara Chaves ganhou de Carolina Honorato na final da 1ª Classe Feminina.

Wesley Nunes, de 34 anos (irmão mais novo), superou o bicampeão estadual mato-grossense (2016 e 2017) e favorito, Robson Nunes, de 37 anos (irmão mais velho), na final da 1ª Classe Pro, em partida que durou mais de três horas (03h10), por placar de dois sets a zero e parciais de 7/5 e 6/3. E, na semifinal, Wesley venceu Emerson Gonçalves de virada por placar parcial de 5/7, 6/3 e 10/7.

“O Robson é três anos mais velho e foi ele quem me incentivou e me puxou para o tênis. Ele começou a praticar tênis primeiro e normalmente joga melhor e ganha mais vezes. No ano passado mesmo, ele ganhou todos os nossos confrontos. Mas agora me destaquei por ter melhorado o preparo físico. Tenho treinado e neste ano será diferente”, comenta o campeão da 1ª etapa, Wesley.

Na 1ª Classe Feminina, a campeã estadual 2017 e favorita para 2018, Bárbara Chaves venceu a final contra Carolina Honorato por dois sets a zero e parciais de duplo 6/1. Já na semifinal, Bárbara superou uma conhecida tenista sinopense, Elen Zavitoski, numa partida longa e muito disputada do início ao fim, por dois sets a zero e placar parcial de 6/3 e 6/0.

“Foi um jogo de bastante troca de bolas e sob um sol muito quente. Me desgastei no 2º set, ela veio para cima, trocamos ainda mais bolas, mas me mantive no jogo, arrisquei mais e consegui a vitória. Teve vezes em que eu lançava a bola no fundo da quadra dela e quando ela devolvia no meio da minha quadra, eu aproveitava e finalizava”, contou a campeã da Copa Monte Líbano, Bárbara.

Próximos torneios

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) organizou a 2ª etapa do Circuito Estadual de Tênis, de 21 a 25 de março, no Benegas Tennis, em Sorriso (398km de Cuiabá); Depois, a 3ª etapa, de 05 a 08 de abril, na AABB de Alto Araguaia; Em seguida, a 4ª etapa, de 19 a 22 abril, no Sinop Tênis Clube, em Sinop (480km da capital); Daí a 5ª etapa, de 02 a 06 maio, na Cia do Tênis, em Cuiabá; Então, a 6ª etapa, de 17 a 20 maio, na Ace Tênis, em Primavera do Leste (245km); E, para fechar o semestre, a 7ª etapa, de 20 a 24 de junho, no Cuiabá Tênis Clube.

