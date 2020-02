Irmãos gêmeos de Cuiabá são aprovados em três universidades federais

Publicado por: Rosano Almeida

Por Henrique Pimenta

Com apenas 17 anos, os irmãos gêmeos cuiabanos, Samuel Luft e Ramon Luft, comemoram mais uma conquista em parceria: ambos foram aprovados em três universidades federais para o curso de engenharia. A missão agora é escolher em qual instituição estudar. Duas delas são no Paraná e outra em Santa Catarina.

Aprovado para Engenharia de Controle na UFSC e Engenharia Mecânica na UFPR e UTFPR, Ramon explica que a decisão pelo curso foi feita somente no terceiro ano do ensino médio. “Sabia que era uma engenharia, mas não qual delas. Acredito que tenha sido pelo gosto pessoal mesmo e influência da abrangência do mercado de trabalho e necessidade da engenharia atualmente”, pontua o estudante que fez todo o ensino médio no Colégio Salesiano São Gonçalo.

Já o seu irmão Samuel não teve dúvida. Tinha certeza que a engenharia seria a sua escolha. “Sempre foi uma área que me atraiu”, diz o aluno aprovado em Engenharia Mecânica na UFPR, UFSC e UTFPR. Segundo ele, esse resultado é a soma de dedicação e uma rotina de estudos planejada, divididos entre sala de aula, biblioteca e grupos de estudos.

“Todo dia ia para o São Gonçalo assistir aulas das 7hrs até próximo das 13h, após isso eu almoçava, e no período da tarde ia para aula novamente. Depois, ia para a biblioteca do colégio para estudar mais e fazer exercícios com um grupo de estudos que organizamos entre amigos, até às 19h30. E sempre que precisávamos de algo, nós íamos aos plantões, que sempre estavam à nossa disposição para tirar dúvidas”, detalha o futuro universitário. Essa estratégia também foi adotada pelo seu irmão, que complementa: “O CSSG tem uma equipe de professores incrível, com certeza a melhor de Mato Grosso e, além disso, disponibiliza diversos recursos que maximizam o aprendizado do aluno”, enfatiza Ramon.

O incentivo e o apoio emocional da família também contribuíram muito. “Meus pais sempre nos incentivaram e nos deram tudo que precisávamos para estudar. De certa forma existia sim uma cobrança, mas nunca foi algo que incomodasse ou atrapalhasse, na verdade a maior cobrança era nossa, que sempre sonhamos em sermos aprovados”.

Mas essa não é a primeira vez que os irmãos comemoram juntos uma mesma premiação. Durante a caminhada escolar, alcançaram lugares de destaques em diversas competições. “Já ficamos entre os primeiros nas Olimpíadas de Matemática do Salesiano São Gonçalo, e nos esportes, também na escola, conquistamos medalhas em várias modalidades”, relembra Ramon.

Para o diretor da instituição, padre Hermenegildo Conceição, a trajetória e conquista dos irmãos Samuel e Ramon traz alegria para toda comunidade escolar e personifica a vitória de tantos outros jovens do colégio, também aprovados em diversas faculdades de todo o país.”Como dizia nosso pai e mestre da juventude Dom Bosco, nossa missão é proporcionar uma educação eficaz, apoiada inteiramente na razão, na religião e na bondade. Parabéns aos gêmeos e aos mais de cem aprovados do Colégio Salesiano São Gonçalo”, comemora o sacerdote.

