IRA! FOLK: Quinze anos após o sucesso do “Acústico MTV”

Quinze anos após o sucesso do “Acústico MTV”, Nasi e Edgard Scandurra voltam aos palcos munidos de violão e voz para o show que denominaram de “IRA! FOLK”.

Ira! Folk é um formato de show nunca antes testado por estes roqueiros, e com certeza absoluta, marcará bastante musicalmente para quem aprecia a obra do Ira! Neste show, o público terá a oportunidade de ver como surgem as canções que o Ira apresentará! Um show intimista, mas com grande impacto popular. No repertório, grandes sucessos da carreira como Flores em Você, Dias de Luta, Eu quero sempre mais, O Girassol, Tolices, Tarde Vazia, 15 anos, Núcleo Base, como também clássicos do “LADO B” da Banda, Podemos Dizer Assim, Mudanças de Comportamento, Flerte Fatal, Bebendo Vinho, Um Dia Como Hoje, dentre outras.

Classificação Etária: 12 anos

Duração prevista: 1h30

Local: Sala Principal

Data: 30/03/19 (sábado)

Horário: 21h

Ingressos:

Plateia e Frisa: R$ 160 inteira e R$ 80 meia entrada

Balcão Nobre: R$ 120 inteira e R$ 60 meia entrada

Balcão Simples: R$ 100 inteira e R$ 50 meia entrada

Ponto de venda sem taxa de conveniência:

Bilheteria do Theatro Pedro II, sede Rua Álvares Cabral, 370, Centro, Ribeirão Preto|SP.

– de 3ª a 6ª feira: das 10h às 19h ou até o início do espetáculo.

– sábados: das 14h até o início do espetáculo. Quando não houver espetáculo no dia de sábado, o horário será das 10h às 14h.

– domingos e feriados em que há espetáculos: das 14h até o início do espetáculo.

– domingos e feriados sem espetáculo: bilheteria fechada.

Os ingressos para PNE devem ser adquiridos diretamente na bilheteria.

Meia Entrada: Estudantes, Pessoa com deficiência e um acompanhante, Idosos (pessoas com mais de 60 anos), diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais, professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino.

Informações importantes:

Não será permita a entrada após o início do espetáculo, não havendo troca de ingresso e nem devolução do dinheiro.

Para melhor conservação do Theatro Pedro II é proibido o consumo de bebidas e alimentos dentro das salas de espetáculos.

Confira seu ingresso (data, local, horário e lugar escolhido) e troco no ato da compra. Trocas ou devoluções posteriores não serão efetuadas.

Para sua comodidade, chegue 30 minutos antes do horário marcado em seu ingresso.

Crianças a partir de 2 anos de idade pagam.

Não recomendamos a entrada de crianças com idade inferior a 12 anos em eventos noturnos.