Instituto InterCement reúne 15 representantes de municípios para tratar a importância da primeira infância

O encontro teve como objetivo debater práticas que contribuem para o fortalecimento da Semana do Bebê, iniciativa já prevista em lei em 13 das 15 cidades

Colocar a primeira infância – período compreendido desde a gestação até os seis anos de idade – no centro da atenção das comunidades e do poder público é o objetivo da Semana do Bebê, uma estratégia de mobilização social que fomenta os debates sobre o desenvolvimento infantil saudável a partir de investimentos em políticas públicas. Desde 2013 incentivando a realização desse movimento intersetorial, o Instituto InterCement reuniu neste mês de março 43 representantes de 15 municípios para tratar da temática e discutir coletivamente estratégias de fortalecimento das ações para 2019.

Dos 15 municípios participantes, 13 já incluíram a realização da Semana do Bebê no calendário oficial das cidades, a partir de aprovação de uma lei municipal. Um passo importante para colocar a primeira infância em pauta junto ao legislativo, ao executivo e à população. Por isso, o Instituto InterCement convidou alguns parceiros estratégicos para fazer exposições e propor debates sobre investimentos, monitoramento, avaliação de ações e políticas públicas para a primeira infância.

Entre os palestrantes estiveram Marina Fragatta Chicaro, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, que abordou a importância das ações aplicadas no cuidado com a primeira infância e como deve ser realizado o monitoramento e a avaliação dessas, e José Mario Carneiro, da Oficina Municipal, que apontou os principais desafios e cuidados na gestão para implementar ações junto ao poder público.

Ao final, Itamar Batista, da Childhood Brasil, promoveu uma importante dinâmica apontando as ações praticadas com crianças e jovens que sofreram abuso e exploração sexual, abordou o programa Mão Certa, também realizado em parceria com a InterCement, e a Lei 13.431/17, que enfatiza a escuta especial para criança, visando o melhor tratamento e menor trauma.

Além das palestras, o encontro proporcionou um intercâmbio prático sobre a implantação do direito ao brincar na educação infantil com uma visita realizada ao Centro Social Marista Irmão Justino, unidade educacional que atende cerca de 420 crianças e adolescentes em São Paulo. No local, os participantes tiveram a oportunidade de visualizar várias práticas de promoção do brincar e conversar com gestores e educadores da unidade sobre estratégias e instrumentos que podem ser replicados também nos 15 municípios.

Ao final da agenda, a partir de um debate sobre os desafios e oportunidades locais, cada município elaborou um plano de ação macro para ampliar a articulação local e, consequentemente, potencializar os impactos positivos da Semana do Bebê 2019.

“Temos muito orgulho de dizer que o Instituto InterCement realiza investimentos que fazem a diferença na sociedade em que estamos presentes. Mais do que isso, atuamos como catalisadores entre sociedade e poder público em cada região”, afirma Carla Duprat, diretora do Instituto InterCement. “Também nos orgulha contar com 60% dos funcionários da companhia envolvidos em atividades continuadas de voluntariado”, conclui a executiva.

O encontro reuniu 43 profissionais que atuam na gestão pública, na sociedade civil e nas unidades da InterCement de 15 municípios espalhados pelo Brasil, são esses: Bodoquena (MS), Cezarina (GO), São Miguel dos Campos (AL), Brumado (BA), Campo Formoso (BA), João Pessoa (PB), Conde (PB), Santana do Paraíso (MG), Pedro Leopoldo (MG), Ijaci (MG), Candiota (RS), Nova Santa Rita (RS), Itaoca (SP), Apiaí (SP), Cajati (SP).

Sobre o Instituto InterCement



O Instituto InterCement, criado em julho de 2015, é responsável pelas estratégias de investimento social privado da InterCement, desenvolvendo, em conjunto com os municípios, iniciativas que visam apoiar as potencialidades locais contribuindo para o desenvolvimento comunitário. Todas as iniciativas sociais buscam equilibrar os aspectos econômico, social e ambiental, além de promover o fortalecimento dos vínculos comunitários. A articulação em cada cidade se dá através dos Comitês de Desenvolvimento Comunitário (CDCs), que contam com representações do poder público, sociedade civil e empresas. O objetivo é desenvolver o empoderamento das pessoas e comunidades, de forma a “fazer diferente e fazer a diferença”.

www.institute.intercement.com



Sobre a InterCement

A InterCement é uma empresa brasileira com atuação global. Com sede em São Paulo, a companhia passa a contar com 35 fábricas de cimento e moagens distribuídas por seis países na África e América do Sul, incluindo a Loma Negra, a maior cimenteira da Argentina, onde possui controle acionário. Fundada em 1967, a empresa tem como missão “Crescer e desenvolver-se em conjunto com clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas e comunidades, direcionados por inovação, sustentabilidade e excelência operacional” e promove desenvolvimento local nas comunidades em que se insere por meio da ampla atividade do Instituto InterCement.

