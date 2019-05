Instituições recebem alimentos arrecadados na 2ª Corrida do Legislativo

Publicado por: Rosano Almeida

As instituições Casa da Mãe Joana, APAE Cuiabá e Pestalozzi receberam, na manhã desta quinta-feira (16.05), os alimentos arrecadados na 2ª Corrida do Legislativo, realizada pela Câmara Municipal de Cuiabá no dia 21 de abril.

Os mantimentos foram entregues durante ato realizado na presidência do Parlamento Municipal. Durante a entrega, cada instituição ainda recebeu um cheque com pouco mais de R$ 8 mil. O montante diz respeito ao que foi recolhido com o pagamento das inscrições dos atletas.

“O resultado é o mais importante, essa solidariedade ao próximo, você vê que cada atleta pode contribuir com a inscrição e a doação do alimento. Eu fico mais grato a Deus pela participação da população nesta corrida pensando no próximo, pensando em ajudar as pessoas que mais precisam, as instituições, APAE, Pestalozzi, Casa da Mãe Joana, que precisam desse apoio, desse calor humano, dessa mão amiga, que foi encontrado aqui pelos atletas, pelos vereadores e colaboradores”, contou o presidente da Câmara, Misael Galvão.

O vereador Chico 2000 (PR), idealizador da corrida, comemorou o sucesso do evento.

“O objetivo dessa corrida é promover a integração, trazer as pessoas para conhecer a Câmara Municipal, praticar o esporte e anda ajudar ao próximo, pois todo recurso arrecadado é doado para três instituições que muitos serviços prestam para nossa cidade”, explica Chico.

Para Maria Auxiliadora, diretora financeira da Pestalozzi, esta ajuda será de grande valia para a instituição. “Esses alimentos e esse cheque que recebemos será de grande valia. A Pestalozzi, assim como outras instituições também está passando por dificuldades financeiras e cada dia aumenta mais alunos para nós atendermos e estamos imensamente agradecidos a Deus, ao Misael e Câmara”, enfatizou.

A APAE Cuiabá estava representada pela Silvia Artal que também ressaltou a importância desse ato. “Este ano estamos sendo beneficiado novamente através dessa parceria da Câmara com a corrida do legislativo. Tanto os alimentos como o recurso financeiro só vem fortalecer o trabalho que vem sido desenvolvido ao longo desses 51 anos de fundação da instituição”.

A voluntária da Casa da Mãe Joana, Nadeska Calmon já contou os planos para investir o valor e melhorar a estrutura da casa. “Como voluntária da Casa de Apoio Mãe Joana estou muito grata por essa doação que para nós significa muito diante da precariedade que temos. Com esse recurso vou terminar a reforma de um dos quartos que está inativo para podermos receber mais pessoas que procuram a casa e fazer a parte do esgoto também”, finalizou.

