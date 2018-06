Instagram encerra ferramenta que dedurava quem faz print dos seus Stories

Em fevereiro deste ano, o Instagram começou a testaruma nova ferramenta para o Stories em que a plataforma “dedava” se você tirasse um printscreens das publicações de seu ou sua crush. A mecânica gerou polêmica entre os usuários e, agora, segundo o Buzzfeed, a rede social cancelou a ferramenta.

“O Instagram disse ao BuzzFeed News que encerrou oficialmente este teste e NINGUÉM será notificado quando você tirar um print”, informa o veículo.

A ferramenta funcionava adicionando um pequeno símbolo ao lado do nome da pessoa que fez a captura de tela com o post na aba “Visto por…” do aplicativo. Desde então, usuários começaram a criar métodos de fazer a o print de forma anônima.

Embora pareça controversa, a ideia era evitar que usuários guardassem uma imagem que, teoricamente, deveria ser efêmera. A movimentação é semelhante ao que acontece com o Snapchat, com uma ferramenta parecida adicionada após pesquisa revelar que jovens usavam a rede para sexo virtual. Logo, a garantia de que o conteúdo não seria guardado era parte importante da plataforma. A ferramenta, contudo, não foi popular no Instagram, levando vários usuários a reclamar nas redes sociais.

BuzzFeed

Twitter: @estrelaguianews