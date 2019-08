Inscrições para seleção de candidato brasileiro ao Oscar vão até 16 de agosto

Publicado por: Rosano Almeida

Está aberto até 16 de agosto processo de seleção do longa-metragem brasileiro que disputará uma vaga entre os cinco indicados ao Prêmio de Melhor Longa-Metragem Internacional (anteriormente Melhor Filme em Língua Estrangeira) da Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Oscar 2020. As inscrições deverão ser feitas por meio do formulário disponível no portal oscar.cultura.gov.br. Para ter acesso ao formulário, é necessário cadastrar-se no site.

Para participar do processo seletivo, o filme deve ter sido lançado e exibido inicialmente no Brasil, entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019, em sala de cinema comercial, por pelo menos sete dias consecutivos. Caso a estreia do filme seja em algum festival, mesmo internacional, a participação na disputa também é permitida. A inscrição deverá ser feita pela produtora titular dos direitos da obra ou pela distribuidora autorizada, que poderá inscrever sob o mesmo cadastro quantos filmes desejar.

O anúncio do resultado da seleção será feito no dia 27 de agosto. A produtora ou distribuidora do filme selecionado terá até 1º de outubro para enviar à Academy of Motion Picture Arts and Sciences uma cópia do filme em 35mm ou 70mm, juntamente com os demais documentos estabelecidos no edital do concurso.

Especialistas da seleção

Selecionada desde 2017 pela Academia Brasileira de Cinema (ABC), a equipe responsável pela avaliação e escolha do filme a ser indicado pelo Brasil será presidida pela diretora Anna Muylaert. Os demais membros titulares são o crítico de cinema Amir Labaki, o diretor e roteirista David Schurmann, a produtora e curadora Ilda Santiago, o roteirista Mikael de Albuquerque, as produtoras Sara Silveira e Vânia Catani, o diretor de fotografia Walter Carvalho e o produtor e diretor Zelito Viana. Os suplentes serão a produtora e diretora Adriana Dutra e o distribuidor Márcio Fraccaroli.

O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, foi o longa selecionado para disputar uma vaga entre os indicados ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Oscar de 2019. Na edição de 2018, o indicado foi Bingo, o Rei das Manhãs, de Daniel Rezende. Nos últimos anos, também foram indicados Pequeno Segredo, de David Schürmann (2017); Que horas ela volta?, de Anna Muylaert (2016); Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro (2015); O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho (2014); O Palhaço, de Selton Mello (2013); Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro, de José Padilha (2012); Lula, o filho do Brasil, de Fábio Barreto (2011); e Salve Geral, de Sérgio Rezende (2010).

Confira a portaria do Diário Oficial da União sobre as inscrições

Secretaria Especial da Cultura