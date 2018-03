Inscrições ao Prêmio CNMP 2018 vão até 31 de março

As unidades e ramos do Ministério Público brasileiro têm até o dia 31 de março para inscrever suas iniciativas bem-sucedidas no Banco Nacional de Projetos (BNP) e concorrer ao Prêmio CNMP 2018.

As melhores iniciativas serão escolhidas por uma comissão julgadora e divulgadas durante a solenidade de abertura do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, prevista para o dia 12 de setembro, em Brasília. Os ganhadores receberão troféu e certificado e terão o projeto publicado pelo Conselho.

O Prêmio CNMP foi instituído pela Resolução CNMP nº 94/2013. De acordo com a norma, o objetivo é premiar os programas e projetos do Ministério Público brasileiro que mais se destacaram na concretização e alinhamento do Planejamento Estratégico Nacional.

Serão contemplados os melhores trabalhos produzidos por membros e servidores de todo o Ministério Público brasileiro em cada uma das seguintes categorias: Defesa dos Direitos Fundamentais; Transformação Social; Indução de Políticas Públicas; Redução de Criminalidade; Redução de Corrupção; Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional; Comunicação e Relacionamento; Profissionalização de Gestão; Tecnologia da Informação.

Os critérios, as regras e a composição da comissão julgadora para a concessão do Prêmio CNMP estão previstos por regulamento aprovado pela Comissão de Planejamento Estratégico (CPE/CNMP), com referendo do Plenário do Conselho. Clique aqui para vê-lo.

Veja aqui também o calendário de atividades do Prêmio CNMP 2018.

Cadastramento dos projetos

Para este ano, houve alteração no sistema de cadastramento dos projetos no Banco Nacional de Projetos, a fim de atualizá-lo e otimizá-lo.

O cadastrador deverá assinalar se deseja inscrever o projeto na disputa pelo Prêmio CNMP, havendo a opção de apenas mantê-lo no acervo do Banco Nacional sem participar da premiação. Em caso positivo, deve-se atentar para os itens que se seguirão, que solicitam detalhamento sobre a natureza do material apresentado.

Ao final do cadastramento, permanece a obrigatoriedade de escolha da categoria em que se pretende concorrer. Importante destacar que cada projeto somente pode participar em uma categoria, observada a correlação entre categorias e programas, nos termos do regulamento. Em cada uma das nove categorias, serão três os vencedores.

O cadastramento deverá ser realizado pelo responsável indicado pela Administração Superior do ramo ou unidade do MP, na forma do artigo 6º do regulamento.

Dúvidas podem ser sanadas junto à CPE/CNMP, pelo telefone (61) 3315-9505 ou pelo e-mail cpe@cnmp.mp.br.

