Inscrições abertas para o torneio de tênis no Círculo Militar de Cuiabá

Gravidade deixa atual bicampeã estadual de fora das quadras, mas feliz com a notícia do primeiro filho

Publicado por: Rosano Almeida

O Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso avança na 10ª etapa com o torneio BMW Galaxie Motors III Taça de Tênis, que ocorre de 19 a 25 de agosto, no Círculo Militar de Cuiabá (CMC), e o período para os tenistas se inscreverem está aberto Até 17 de agosto, nos valores de R $ 100,00 para uma inscrição e de R $ 170,00 para duas inscrições por concorrente. E premiação de mil reais para o campeão, 500 para o finalista e 250 para os semifinalistas da Classe Pro.

“Nossas quadras de saibro estão com a manutenção em dia e já recebem os últimos recursos para estarem em perfeitas condições para os tenistas. Haverá exposição de carros da BMW, da praça de alimentação e do círculo, e está aberta para receber um bom desporto. E o estacionamento é seguro e amplo para atender a todos os jogos relacionados, Maria do Carmo Mendes.

O BMW Galaxie Motors III Cup de Tênis são categorias por nível técnico, idade e gênero: 1ª a 5ª Classe Masculino, 1ª a 3ª Classe Feminino, 1ª e 2ª Classe Acima de 34 anos Masculino, Iniciante, Infanto-juvenil Masculino até 12, 14 e 16 anos, Infanto-juvenil Feminino até 14 anos e 1ª Classe Pro. E contará com a presença dos campeões do ranking mato-grossense nos três títulos da Classe Pro (fissional), Robson Nunes (2016 e 2017) e Wesley Nunes (2018).

Estou confirmado para o torneio no Círculo Militar. … Entrevista em quadra com a confiança de quem vai dar uma boa apresentação, com o bicampeão do ranking estadual de tênis e forte para o título de 2019, Robson Nunes.

Gravidez

Na 1ª Classe Feminina, Bárbara Almeida, de 25 anos, atual bicampeã do ranking estadual nos anos de 2017 e de 2018, também atual líder do ranking deste ano (2019) e preferida ao troféu de 2019, não competirá mais nessa temporada, pois cuidará de sua primeira gravidez. Ela é casada com Caleb Chaves, uma grávida foi planejada e, em seguida, prestigiada nos torneios apenas como torcedora.

“Nós começamos a planejar uma safra neste ano ea nos nos muito felizes. Primeiro deu um teste de farmácia e depois fez o exame de sangue e a gravidez se confirmou. A gente imagina coisa para os filhos, né? Pensa nos hobbies e nas profissões. Acho que é uma característica de todos os pais. Mas com certeza vamos fazer o esporte maravilhoso para nosso filho ou filha ”, conta a tenista, Bárbara Almeida.

Serviço

O BMW Galaxie Motors III Taça de Tênis será, de 19 a 25 de agosto, no Círculo Militar de Cuiabá (CMC), que fica na Rua Brigadeiro Sampaio, n ° 99, em frente à rotatória do Jardim Cuiabá, na Vila Militar, nd Capital de Mato Grosso. E, como as aplicações podem ser feitas pelos telefones 65-99925-5536 (Jeremias / FMTT) e 65-99982-8269 (Maria do Carmo / CMC). Mais informações em páginas do CMC e da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) no Facebook.

