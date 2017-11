Inglês marca, é substituído e assiste ao parto do filho

O atacante inglês Ryan Colclough viveu uma noite mais do que especial nesta terça-feira. O jogador do Wigan marcou dois gols na vitória por 3 a 0 o Doncaster, pela terceira divisão do Campeonato Inglês e, avisado de que sua esposa entrara em trabalho de parto, conseguiu chegar a tempo de assistir ao nascimento de seu segundo filho.

Colclough, de 22 anos, celebrou seus gols com o tradicional gesto de ninar um bebê. Ele soube no intervalo que a bolsa amniótica de sua esposa havia sido rompida. E decidiu deixar o gramado aos 15 minutos da segunda etapa, logo após fazer seu segundo gol.

O atacante saiu correndo, e conseguiu chegar ao hospital antes do parto. Ainda de uniforme e chuteira, ele posou com a criança nos braços. “Que grande resultado e esforço coletivo de todos os garotos. Estou tão feliz de marcar o nascimento de meu segundo filho com dois gols e a vitória que ele fez um hat-trick para mim! Agradeço todas as mensagens “, escreveu o papai artilheiro no Twitter.

Veja

Twitter: @estrelaguianews