Inflação do aluguel acumula taxa de 9,83% em 12 meses

O IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), usado no reajuste dos aluguéis, registrou uma inflação de 1,34% na segunda prévia de setembro. A taxa é superior ao 0,67% da segunda prévia de agosto.

De acordo com a FGV (Fundação Getulio Vargas), com a segunda prévia de setembro, o IGP-M acumula taxas de 8,09% no ano e 9,83% em 12 meses.

O crescimento da taxa de agosto para setembro foi provocado pelos preços no atacado e no varejo. A inflação do atacado, medida pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo, subiu de 0,95% na prévia de agosto para 1,95% na prévia de setembro.

A inflação do varejo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, subiu de 0,05% em agosto para 0,16% em setembro.

Por outro lado, a inflação da construção, medida pelo Índice Nacional de Custo da Construção, caiu de 0,36% para 0,19% no período.

Agência Brasil

