Ícones do esporte acompanharão programa Bom de Bola, Bom de Escola

O embaixador do Bom de Bola, Bom de Escola, Júlio César, ex-zagueiro da seleção brasileira da Copa do Mundo de 86, foi apresentado oficialmente pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, durante solenidade realizada no auditório da sede oficial do Executivo municipal.

Além do ex-jogador de futebol, o medalhista olímpico, Vicente Lenílson, prata no 100 metros rasos dos jogos de Sydney (2000), irá acompanhar o desenvolvimento da modalidade de atletismo, uma das novidades implementadas pela atual gestão ao lado do futsal e tênis de mesa.

“Ele estará trabalhando com todas as crianças no sentido de formar grandes atletas na área do atletismo e para quem não sabe nós temos em Cuiabá uma das grandes referências em termos de formação na parte de tênis de mesa, conduzida pelo Sandro que também fará parte do projeto na sua primeira etapa”, relevou o secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Francisco Vuolo.

A formatação do programa da atual administração municipal se propõe em fomentar o futebol mato-grossense, por meio das categorias de base, um dos principais objetivos do acompanhamento técnico do embaixador Julio Cesar.

“Nossa rede pública é uma fábrica de novos talentos que não têm oportunidade, não tem acesso e condições de ultrapassar as barreiras das classes sociais e adentrar ao mundo esportivo da capital, do estado ou do país. Poucos conseguem essa loteria da sorte e nós [prefeitura] temos que garantir uma maior condição de igualdade para esses craques espalhados pelos bairros de Cuiabá”, enfatizou Emanuel Pinheiro.

O embaixador oficializado do programa relatou sua própria trajetória de carreira, iniciada aos 12 anos, advinda de projeto social público que lhe propiciou oportunidade em clube profissional de futebol.

“É uma responsabilidade este projeto e quando tive a oportunidade de ser convidado pelo prefeito Emanuel Pinheiro me identifiquei muito com o projeto, pois quando eu fui adolescente eu participava de um projeto social o qual me projetou para o Guarani Futebol Clube e tudo que consegui dentro do futebol eu devo a esse projeto e por isso vou defender esse projeto até o final”, revelou Júlio César em meio a aplausos.

Em 2017, serão 400 vagas para o piloto do projeto sendo deste montante cerca de 40% já foi preenchido durante o período de inscrição iniciado no mês passado. Alunos de 6 a 14 anos de 11 escolas públicas entre municipais e estaduais terão as aulas das modalidades disponíveis ministradas no Complexo Dom Aquino.

A pasta de Educação do município realiza, a partir desta terça-feira (08), palestras nas respectivas unidades educacionais com conteúdos motivacionais e técnicos ministrados pelo embaixador do programa, Júlio César. A proposta do prefeito é levar o programa, em 2018, a outras unidades de ensino e criar mecanismos para atingir os mais de 30 mil alunos da Educação Fundamental, tanto da área urbana quanto a do campo.

Outro grande objetivo da prefeitura é trazer um dos principais projetos esportivos do Brasil, o CBF Social da Confederação Brasileira de Futebol. Júlio César vai aproveitar o bom trânsito na instituição para aderir a ousada intenção de criar a escolinha de futebol da seleção brasileira via parceria com prefeituras e outros poderes públicos.

A apresentação de Júlio César contou com a participação do ex-prefeito da capital, Roberto França, idealizador do programa criado há quase 20 anos. Atualmente, ícone da comunicação cuiabana, o ex-gestor ressaltou a importância do atual chefe do Executivo cumprir uma das principais promessas de campanha, a reativação do Bom de Bola, Bom de Escola.

“Prefeito Emanuel, você prometeu isso sua campanha toda e hoje está honrando esse compromisso. Eu quero dizer da minha alegria e satisfação porque esse projeto é altamente social e isso é muito positivo para um político no momento de descrédito da classe política”, externou, sob entusiasmo.

A reativação do Bom de Bola, Bom de Escola foi uma das principais promessas do prefeito Emanuel Pinheiro e durante os primeiros meses de gestão as pastas de Educação, Esporte e Saúde planejaram toda formatação para no segundo semestre o programa entrar em funcionamento.

“Resgatar o Bom de Bola, Bom de Escola é resgatar o amor pela nossas crianças, resgatar a alma cuiabana e resgatar a preparação o estímulo o incentivo para o futuro brilhante de jovens talentosos”, concluiu o atual prefeito.

