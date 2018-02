ICEC – Índice de confiança do comércio em Cuiabá segue ritmo de melhora

A pesquisa que mede o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) em Cuiabá, apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgada nesta quarta-feira (24/01) pela Fecomércio-MT, segue em ritmo de melhora e atinge 122,8 pontos em janeiro. A variação mensal da pesquisa é 1,7% superior ante o mês de dezembro de 2017 (120,8 pontos). Já na comparação anual, o índice registrou alta de 21,1% sobre o mesmo período do ano passado, quando atingiu 101,4 pontos.

Na opinião do presidente da Fecomércio-MT, Hermes Martins da Cunha, o constante crescimento da pesquisa durante o ano passado se deu pela melhora gradativa das condições econômicas, com o recuo nas taxas de juros, do aumento no número de empregos gerados e da trajetória favorável da inflação, o que proporcionou a elevação da confiança do empresário neste período.

Atuais condições do comércio puxam aumento da confiança do empresário

O subíndice que mede as Condições Atuais do Empresário do Comércio (ICAEC) teve a maior alta no período, com elevação de 5,3% sobre o mês anterior e atingindo 96,2 pontos, contra 91,4 pontos do mês de dezembro do ano passado.

Entre os subíndices da pesquisa, o que mede a Expectativa do Empresário do Comércio (IEEC) apresentou variação positiva de 0,9% e chegou a 96,2 pontos em janeiro sobre o mês anterior. O único com variação negativa para o mês foi em relação ao nível de Investimento do Empresário do Comércio (IIEC), que apresentou retração de -0,2% de um mês para o outro e atingiu 107,7 pontos.

Na variação anual para os subíndices da pesquisa, o resultado é de melhora em todos eles. De janeiro de 2017 para o mesmo mês deste ano, o ICAEC (Índice de Condições Atuais do Empresário do Comércio) apresentou a maior alta, de 50,8%. O IEEC (Índice de Expectativa do Empresário do Comércio) teve crescimento de 11,6% para o período e o IIEC (Índice de Investimento do Empresário do Comércio) registrou crescimento de 15,9%.

Comércio espera maior crescimento nas vendas neste ano

Hermes Martins conclui que com o resultado obtido durante o ano, segundo a CNC, o volume de vendas do comércio varejista ampliado pode registrar no ano de 2017 um crescimento de 3,9%. Para este ano, a previsão é que o comércio registre alta de 5,1%, podendo resultar no maior crescimento das vendas desde 2012.

