Husqvarna cresce acima de 20% no Brasil em 2018

Multinacional lançou 40 produtos e apresenta crescimento acima do esperado

A Husqvarna, empresa de origem sueca que está há 40 anos no Brasil, fabricante líder mundial de equipamentos para manejo de áreas verdes, cresceu 20% em 2018, superando as expectativas para a região.

Durante o período, a empresa lançou 40 produtos para diversas aplicações profissionais desde o segmento de manutenção de áreas verdes até agricultura familiar, de acordo com Mauro Favero, vice-presidente de vendas para a América Latina. “A linhas portáteis, como motosserras e roçadeiras, continuam sendo os principais itens de saída. Nos surpreendemos, porém, com a aceitação dos novos produtos, e são linhas que tendem a crescer ainda mais”, comenta.

A empresa investiu em testes e adaptações de equipamentos de alto desempenho, econômicos e desenvolvidos para reduzir o esforço físico do operador; seguindo a demanda de empresas que atuam na manutenção de áreas em condomínios, parques, prefeituras e rodovias, entre outros Para este segmento em especial, a empresa aposta na sua exclusiva linha a bateria profissional, com performance e muitos outros benefícios para quem atua neste ramo.

Outro destaque no ano foram os produtos sobre rodas, que tiveram um desempenho excepcional, além de novidades como motocultivadores e motobombas, cuja procura está crescendo de forma exponencial.

“Iniciamos esses lançamentos em 2018 e nossa oferta de produtos para 2019 está ainda mais ampla e robusta, por isso, estamos muito otimistas com a receptividade do mercado ao nosso portfólio. A Husqvarna tem focado nas necessidades do usuário final, e com isso temos sido muito assertivos no lançamento de novos produtos. Esse é um processo que não vai parar. Estamos muito alinhados com as necessidades da agricultura familiar, pensando nas soluções que podemos oferecer para cada cultivo, fazendo a diferença para a qualidade de vida do pequeno e médio produtor”, finaliza Favero.

Sobre o Grupo Husqvarna

O Grupo Husqvarna é o maior fabricante global de equipamentos para manejo de áreas verdes, incluindo motosserras, roçadeiras, cortadores de grama robóticos e tratores de jardim. O grupo também é líder no mercado europeu de produtos para irrigação doméstica, e é um dos líderes mundiais em equipamentos e ferramentas de corte e diamantadas para as indústrias de construção e pedra. Em 2017, as vendas líquidas do grupo totalizaram 39 bilhões de coroas suecas (SEK), cerca de R$ 16 bilhões. A Husqvarna conta com uma média de 13 mil funcionários em 40 países.

