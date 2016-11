Hospital de Câncer de MT levará atendimento para o norte do estado

Com o objetivo de levar exame preventivo de câncer de colo de útero, boca, próstata, mama e pele, o Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) levará a Campanha de Prevenção para o norte do estado. Os municípios a serem atendidos serão: Guarantã do Norte e Novo Mundo (22 de novembro), Matupá (23), Peixoto de Azevedo (24), Nova Guarita e Terra Nova (25) e Itaúba e Santa Helena (27).

A campanha de prevenção, em parceria do Sicredi Centro Norte, presta atendimento gratuito aos municípios. As Campanhas são realizadas nos Postos de Saúde de Família (PSF) e são esperados 500 atendimentos por dia. A ação possibilita que os casos suspeitos sejam encaminhados diretamente para o HCanMT, proporcionando o diagnóstico precoce da doença e aumentando a possibilidade de cura.

Neste ano, a Campanha de Prevenção já atendeu 59 municípios e distritos. Para que este projeto seja realizado, o Hospital conta com inúmeros parceiros. Mais informações: Elenice Mansor (65) 9 9971-5467 ou Bruna Marques (65) 9 8144-0403.

Assessoria HCan MT

