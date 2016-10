Homenagem ao dia do professor

As bolas de papel na cabeça, os inúmeros diários para se corrigir, as críticas, as noites mal dormidas…

Tudo isso não foi o suficiente para te fazer desistir do teu maior sonho: tornar possíveis os sonhos do mundo.

Que bom que esta tua vocação tem despertado a vocação de muitos.

Parece injusto desejar-te um feliz dia dos professores, quando em seu dia a dia tantas dificuldades acontecem. A rotina é dura, mas você ainda persiste. Teu mundo é alegre, pois você consegue olhar os olhos de todos os outros e fazê-los felizes também.

Você é feliz, pois na tua matemática de vida, dividir é sempre a melhor solução. Você é grande e nobre, pois o seu ofício árduo lapida o teu coração a cada dia, dando-te tanto prazer em ensinar.

Homenagens, frases poéticas certamente farão parte do seu dia a dia e quero de forma especial, relembrar a pessoa maravilhosa que você é e a importância daquilo do seu ofício.

É por isto que você merece esta homenagem hoje e sempre, por aquilo que você é e por aquilo que você faz.

Sucesso sempre!!

