Homem é preso por ameaça e impedir esposa de levar filha ao médico

Publicado por: Rosano Almeida

Os policiais militares de Rondonópolis (a 212 km de Cuiabá) prenderam em sua casa, no bairro Nova Aurora, o homem identificado como H.M.F. (21 anos), por ameaça, nesta terça-feira (01.10) .

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares foram acionados e quando chegaram na residência, a vítima de 34 anos disse que foi impedida de levar sua filha aos posto de saúde. Ela ainda acrescentou que H. a ameaçou de morte.

Serviço

Assessoria da PM/MT