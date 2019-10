Homem agride esposa e é preso em flagrante em bairro de Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

Policiais militares do 3° Batalhão de Cuiabá, prenderam na tarde deste domingo (29.09) o suspeito identificado como J.A.A.P. (27 anos) por agredir e ameaçar sua companheira, no bairro Jardim Vitória.

Com base no boletim de ocorrência, os policiais foram acionados e quando chegaram na casa do casal encontraram a vítima, uma mulher de 32 anos, com lesões na região do pescoço. J., já estava imobilizado por familiares. (Sob supervisão Maricelle Lima Vieira)

Serviço

