HMC – Sonho realizado com muito trabalho e amor por Cuiabá

Sou um homem movido a sonhos e um dos maiores que já tive era o de ser prefeito da cidade onde nasci e a qual amo profundamente. Felizmente, com a benção de Deus e a ajuda dos cuiabanos, consegui realizar este sonho. Diante disto, um novo anseio surgiu: o de tornar Cuiabá um lugar melhor para se viver.

A condição precária da saúde pública municipal foi um ponto que sempre me incomodou muito, e foi para esta área que decidi voltar a maior parte dos meus esforços. A Saúde acabou tornando-se o assunto mais importante da minha gestão e para o qual dedico atualmente cerca de 70% do meu trabalho enquanto prefeito desta Capital. Eu e minha equipe da Secretaria Municipal de Saúde estamos trabalhando incessantemente para promovermos uma virada de página, oferecendo serviços de qualidade e procurando dar celeridade às filas de espera do SUS.

O maior passo que demos em direção à promoção dessas melhorias foi a abertura do Hospital Municipal de Cuiabá – Dr. Leoni Palma de Carvalho, que é a maior obra em saúde pública que este estado já recebeu. Mesmo com toda a torcida contra, que não foi pouca, conseguimos colocar em funcionamento, por etapas, o ambulatório com mais de 13 especialidades médicas, 180 leitos clínicos com equipamentos de última geração, a farmácia satélite e o parque tecnológico de imagens, com serviços de ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia e radiografia, 40 leitos de UTI, além do Centro de Tratamento de Queimados – CTQ.

No dia 18 deste mês entregaremos a última etapa do HMC, que consistirá na abertura da urgência e emergência do hospital, onde funcionará o novo Pronto Socorro, 06 salas cirúrgicas, Central de Material e Esterilização-CME e 13 leitos de recuperação pós-anestésicos. Neste dia também entregaremos o heliponto, que possibilitará uma maior agilidade na condução de pacientes em estado grave para o hospital, bem como mais rapidez e segurança para o transporte de órgãos para transplantes, o que significará mais chances de salvar vidas.

Com a entrega de 100% do HMC, uma parte do meu anseio em melhorar a qualidade da saúde pública municipal estará completa. E, apesar de ser prefeito apenas de Cuiabá, todo o estado de Mato Grosso será contemplado, pois mais da metade dos atendimentos do Pronto Socorro da capital são feitos para pacientes do interior. Então, não são apenas os cuiabanos que ganharam este presente que é o HMC, mas toda a população do estado, que vai passar a contar com um dos hospitais mais modernos do Brasil, e o melhor, totalmente público.

Convido a todos para essa data histórica. Creio que é um momento que deixa feliz todos aqueles que amam e vivem em Cuiabá e em Mato Grosso. Uma obra que saiu do papel e, com foco, determinação, planejamento, elogiado inclusive pelo Ministério da Saúde, e muita vontade de fazer, estamos entregando à população funcionando a todo vapor. O HMC é o maior hospital público do Estado. Não 80% nem 90%, mas 100% em funcionamento, agora com a entrega também do novo Pronto Socorro nessa última etapa. Portanto, todos estão convidados a participar e brindar esse novo tempo. Estamos virando a página e dando início a um novo ciclo na saúde pública de Cuiabá e de todo o estado. Uma grande conquista principalmente para a população mais humilde, mais carente, que agora conta com um hospital de primeiro mundo na nossa capital.

Vou continuar me esforçando e trabalhando muito para que novas entregas, como essa, possam trazer mais qualidade de vida e esperança de um futuro cada vez mais promissor para nossa gente. Não nego que é uma tarefa difícil, mas nós já estamos trabalhando para alcançar nossos objetivos. Da minha parte, como prefeito da capital que completou 300 anos, vocês podem esperar muita luta, muito trabalho e muita comprometimento para conseguirmos oferecer uma saúde pública cada vez melhor para os cuiabanos e mato-grossenses que precisam do nosso auxílio.

E vamos celebrar essa nova Cuiabá!

Emanuel Pinheiro é prefeito de Cuiabá.