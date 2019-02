HMC: “Essa obra é o começo de uma Saúde melhor para todos os mato-grossenses” diz presidente da AL/MT

Segundo ele, todos deveriam ajudar o prefeito Emanuel Pinheiro porque a obra é para MT, não apenas para Cuiabá

Publicado por: Rosano Almeida

Nesta terça-feira (19.02), a pouco menos de uma semana da abertura do ambulatório do Hospital Municipal de Cuiabá – HMC, o prefeito Emanuel Pinheiro recebeu deputados e vereadores para apresentá-los a capacidade da unidade, que também abrigará o novo Pronto Socorro da Capital. No ato, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Eduardo Botelho avaliou que a obra é o começo de uma Saúde melhor não apenas para Cuiabá, mas para todo Mato Grosso.

“Temos que parabenizar o prefeito Emanuel Pinheiro por pegar essa obra com determinação, por ficar em cima dela para terminar e também por conseguir a ajuda do ex-presidente Michel Temer. Essa obra não é apenas para Cuiabá, é para todo estado de Mato Grosso e é uma obra de qualidade. As pessoas aqui serão atendidas com dignidade, não como está hoje no Pronto Socorro, com as pessoas sendo mal atendidas no corredor. Isso com certeza já tem um tempo determinado para acabar e essa obra é o começo de uma Saúde melhor para todos os mato-grossenses. Saio muito feliz com o resultado. Vi e faço um único apontamento: todos deveriam ajudar porque essa obra não é só para Cuiabá é para todos os mato-grossenses”, ressaltou o presidente.

De acordo com o deputado estadual, Paulo Araújo a declaração do presidente da AL é pelo fato de que cerca de 60% dos pacientes que buscam atendimentos em Saúde em Cuiabá pertencem a outros municípios do Estado. Para ele, partindo dessa compreensão, os parlamentares poderão se unir para buscar recursos que auxiliem a Capital nesta área.

“O Estado precisa de Cuiabá e Cuiabá precisa do Estado. Por isso, essa visita foi tão importante para todos os deputados. Estamos em dez aqui e os que não puderam comparecer comunicaram que estão imbuídos no mesmo propósito. Essa não é só uma visita para conhecer a unidade que está bonita aos olhos, a Assembleia na liderança do presidente Eduardo Botelho vai estar junto à prefeitura de Cuiabá e ao governo do Estado em uma mesa de negociação para discutirmos recursos. O prefeito Emanuel Pinheiro vai poder contar com a AL, afinal Cuiabá não pode assumir sozinha a Saúde do Estado”, frisou.

Para o prefeito Emanuel Pinheiro a visita dos parlamentares ao HMC – que será o maior complexo hospitalar de Mato Grosso, bem como o reconhecimento e apoio político ofertado no ato, são fundamentais para a Saúde Pública e quem ganha é a população. “Pegamos a construção que seria do novo Pronto Socorro, com apenas 27% de obra. Nossa dedicação intensa e bom alinhamento político nos permitiu conquistar os R$ 100 milhões do Programa Desafio Chave de Ouro. Com esse recurso nós ampliamos a obra e a transformamos no HMC, e o equipamos com os melhores e mais modernos equipamentos do país. Então, agradeço o apoio de todos vocês, pois só assim conseguiremos transformar para melhor a Saúde Pública de Cuiabá e ofertar atendimentos mais dignos para toda a população mato-grossense, que busca nossos serviços”.

O prefeito ainda informou que após a abertura do ambulatório, no dia 8 de abril, data em que Cuiabá completa 300 anos, serão colocadas em funcionamento as enfermarias clínicas, com 90 leitos. E, na primeira quinzena de maio, provavelmente no Aniversário de Mato Grosso (09), o HMC estará 100% aberto e em pleno funcionamento.

Assessoria da Prefeitura

