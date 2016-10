História de sucesso: Prêmio Nacional consagra escola de Várzea Grande

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB), Dirce Leite de Campos ganha prêmio nacional com o projeto Escola em Templo Ampliado (ETA), com o grupo de banda e fanfarra. Com apenas sete meses da execução do projeto a fanfarra já conquistou reconhecimento extraclasse e deu passos importantes em apresentações fora do ambiente escolar. A fanfarra da escola já conquistou dois títulos de 1º lugar em campeonatos regional e nacional de Bandas e Fanfarras, na categoria infantil.

“Com apenas sete meses de existência a corporação participou da 1ª Copa Centro Oeste de Banda e Fanfarras em Sorriso MT, sendo campeã na categoria banda infantil e corpo coreográfico. Neste último domingo (16) participou do 3º Campeonato Nacional de Fanfarras e Bandas (3º CAFABAN), na Arena Pantanal. Conquistando na categoria infantil 1º lugar Corpo Musical, 1º lugar no quesito Mor e Baliza, 2º lugar Corpo Coreográfico, 2º lugar no Pelotão Cívico e 2º lugar no quesito regente e capitã cívico”, comemorou a diretora da unidade escolar, Dirce Jane Márcia de Arruda.

O secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidélis disse que acredita que uma fanfarra é sem dúvida alguma, uma das melhores e mais simples sementes que se pode plantar para um desenvolvimento eficaz da vida musical dentro da escola. E o projeto ETA proporciona esse diferencial na grade curricular da Rede Pública de Ensino de Várzea Grande. “O impacto do ETA é algo que traz benefícios imensuráveis aos nossos jovens, tão carentes de cultura artística e integração social. Por outro lado ainda, estaremos colaborando para “ocupar” de forma sadia, o tempo ocioso de adolescentes que terão não só na fanfarra, bem como outras atividades que o ETA possa proporcionar para alcançar um bem como e melhorar a qualidade de ensino. No projeto os alunos se encontram e convivem com outros jovens que estão protegidos dos vícios e da vida criminosa, pois encontram na projeto uma nova maneira de enxergar e encarar o mundo”, pontuou o secretário.

De acordo com a diretora a oficina tem objetivo de proporcionar aos alunos o contato com valores implícitos no ensino musical, dentre eles; a concentração, a disciplina, o trabalho em grupo, o respeito às diferenças e a apuração da sensibilidade. “O trabalho promove ainda o desenvolvimento de comunicação e interação nos jovens, estimulando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, sensorial e motor. Fomenta no jovem o sentimento de fazer parte de um grupo, com cada um cumprindo seu papel por um denominador comum. Proporciona aos educandos a apreciarem, desfrutarem e julgarem os valores da música. Também valoriza as culturas musicais, produzidas ao longo da nossa história e na sua atualidade”, destacou a diretora.

A diretora disse que a oficina tem despertado talentos, respeitando as habilidades e competência de cada aluno. Nossos alunos ficam maravilhados nas apresentações em festividades, desfiles cívicos e competições. “Incentivar a formação de Fanfarras nas escolas da Rede Municipal é uma valiosa prática extracurricular, tão difundida em outras cidades”.

A Corporação Musical da EMEB está localizada no bairro Jardim Itororó, Várzea Grande. A fanfarra é regida pelo professor Kleverton Perreira Leite.