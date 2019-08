Heineken® leva consumidores ao Rock In Rio com a promoção “Esse tal de rock’n’roll”

Participantes podem concorrer a pares de ingressos para participar do maior festival de música e entretenimento do mundo

Publicado por: Rosano Almeida

A Heineken® é um empreendimento para os competidores de alto rendimento para ingresso no Rock in Rio 2019. A ação “Esse tal de Rock’n’Roll” é parte da campanha criada pelo Publicis para o maior festival de música e entretenimento do mundo e a mostrar o que é mais rock que um gênero musical, é um estilo de vida. É uma atitude comportamental, que se refere a um verdadeiro e livre de dogmas.

Para concorrer aos ingressos basta responder a pergunta “O que é esse tal de rock’n’roll para você?” com uma frase de, no máximo, 50 (cinquenta) caracteres e, na sequência, preencher os campos com os dados pessoais. Ao finalizar o cadastro, o participante é um número para concorrer a um par de ingressos correspondente ao dia escolhido. A divulgação dos dias 17 e 24 e 31 de agosto e 11 de setembro.

Além de concorrer às entradas, todos os participantes podem falar “o que é esse tal de rock’n’roll para você” e moldar suas frases em um pôster virtual, com diferentes layouts personalizados que são compartilhados nas mídias sociais e impressos para serem utilizados como um quadro decorativo. Para mais informações visite o site www.heineken.com/br/rockinrio .

A promoção “Esse tal de Rock ‘n’ roll” é destinada a grandes para maiores de 18 anos (dezoito) anos.

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

O Grupo HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após uma aquisição da divisão de máquinas do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding SA (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas . O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades produtivas no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE). ), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas micro cervejas em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC) e uma unidade de concentrados para refrigerantes em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do GrupoHEINEKEN é composto por Heineken®, Sol, Amstel, Kaiser, Baviera, Eisenbahn, Baden Baden, Devassa, Schin, Glacial, No Grau e Kirin Ichiban. O portfólio de bebidas não alcoólicas inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, Viva Schin e FYs. Com sede em São Paulo, uma companhia subsidiária da HEINEKEN NV, uma cervejaria da Europa.

Assessoria