HBSH é contemplado com projeto de eficiência energética da Energisa

Preocupado com o uso racional e eficiente da energia elétrica, a Energisa criou o “Programa de Eficiência Energética” e o Hospital Beneficente Santa Helena (HBSH) foi uma das entidades contempladas a aderir o projeto, uma vez que já vem fazendo um trabalho de conscientização na economia de energia de vários setores dentro da unidade hospitalar.

O convênio já foi assinado entre Santa Helena e Energisa, mas o programa ainda está em processo de implantação. Aos poucos serão feitas as mudanças, entre elas, a troca de lâmpadas incandescentes existentes por Led, as máquinas da lavanderia serão substituídas por outras de tecnologia avançada que reduz o consumo de energia e será implantado sistema de energia solar.

”O combate ao desperdício de energia elétrica é vantajoso para todos os envolvidos. Ganha a instituição, que passa a prestar serviços com custos reduzidos, a Energisa, que posterga investimentos necessários ao atendimento de novos clientes e a sociedade como um todo, pois, além dos recursos economizados, as atividades de eficientização energética geram empregos através do próprio serviço e da utilização de equipamentos, em sua quase totalidade fabricados no país. Toda equipe do Santa Helena está junta nesse projeto e aos poucos estão sendo feitas todas as mudanças necessárias”, finalizou o presidente do hospital, Dr. Marcelo Sandrin.

Assessoria

Twitter: @estrelaguianews