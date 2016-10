Guerrilha ELN liberta civil em seu poder no nordeste da Colômbia (CICV)

A guerrilha do ELN entregou nesta segunda-feira um civil que estava em seu poder a uma comissão do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na Colômbia, em um momento em que se espera um anúncio sobre o diálogo de paz entre o grupo armado e o governo.

“Um civil que estava em poder do Exército de Libertação Nacional (ELN) foi entregue hoje ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) na zona rural de Fortful”, no departamento (estado) de Arauca, fronteiriço com a Venezuela, indicou o organismo internacional em um comunicado, no qual não deu a identidade do refém.

Nos últimos 15 dias, esta foi a terceira libertação feita pelo guevarista ELN, a segunda guerrilha do país.

AFP

