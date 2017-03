Guarantã do Norte ganhará um posto de atendimento do SEBRAE

A partir do mês de maio o comércio de Guarantã do Norte será fortalecido com as ações do Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que abrirá um posto de atendimento no município. A unidade, que será uma extensão da Agência de Alta Floresta, será implantada em parceria com da Associação Comercial local, que disponibilizará técnicos e o espaço físico para início das atividades de qualificação e orientação técnica.

A implantação do Sebrae é resultado de um trabalho realizado pelo prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan, que já ocupou a presidência da Associação Comercial de Guarantã do Norte (ACEG), junto ao deputado estadual Dilmar Dal’ Bosco e ao diretor-superintendente do Sebrae Mato Grosso, José Guilherme Barbosa Ribeiro.

“Esse sistema disponibiliza palestras, cursos ténicos, seminários e muitas ações que visam apoiar o desenvolvimento do comércio e isso reflete diretamente em nossa arrecadação. O Sebrae é um sonho de 10 anos, período em que atuei como presidente da ACEG” comemorou Érico Stevan.

Um Termo de Cooperação Técnica será assinado entre o Sebrae e a ACEG, que dará todo o suporte a unidade, cedendo, entre outras coisas, uma sala anexa ao prédio onde está instalada, no centro de Guarantã. Também será realizado um processo seletivo para contratação de um assistente técnico e de um analista, que se somarão a dois profissionais cedidos pela Superintendência Regional do Sistema. O certame está marcado para o dia 19 deste mês.

Segundo o gerente da Agência do Sebrae em Alta Floresta, Alexandre Cavalcanti o foco é atender as Micro Empresas Individuais (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) instaladas não somente em Guarantã do Norte, mas em todos os municípios que compõem o Vale do Peixoto.

“O empresário que precisar tirar dúvidas, receber informação com qualidade, como cursos e oficinas sobre gestão, terão acesso facilitado com a Unidade do Sebrae na região. Antes era necessário o deslocamento até Colíder ou Alta Floresta, agora em Guarantã estaremos mais próximo dos empresários”, explicou.

De acordo com Dilmar Dal’ Bosco, o objetivo é que, futuramente, Guarantã do Norte tenha sua Agência própria. “As micro e pequenas empresas são as grandes responsáveis pelo comércio, e porque não dizer, pela economia das cidades pequenas. Levar uma agência para essa região significa desenvolvimento e progresso”, afirmou Dilmar.

Democratas Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews