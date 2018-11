Grupo de Siriri dos idosos do CCI Aidee Pereira se apresenta no 3º Prêmio Cândido Rondon

O grupo Girassol foi montando há 1 ano e 6 meses e quem tiver interesse em chamá-lo para colorir seu evento, pode entrar em contato pelo número (65) 3646-9299

O Grupo de Siriri Girassol, formado pelos idosos do Centro de Convivência de Idosos (CCI) Aidde Pereira, encantou a plateia do 3º Prêmio Cândido Rondon. Sendo o quarto a subir ao palco na tarde da quarta-feira (31.10), o grupo dançou ao som de lindas canções que entoavam as raízes cuiabanas, relembrando a cultura local e suas belezas naturais.

Puxando o ritmo, a componente do Girassol, Sebastiana Pereira, de 74 anos, mostrou que a terceira idade ainda tem muito fôlego. Dona de uma grande disposição, no desfecho da apresentação, ela estava sorridente e agradecida pela oportunidade. “O Coração da gente é só alegria. Estar aqui é saber que as pessoas enxergam e valorizam nosso trabalho é muito gratificante. Não é fácil manter o grupo, mas não desistimos. Dia após dia, fomos caminhando e agora, já começam a chegar os resultados. Obrigada por aqueles que não desistiram de nós”, disse Sebastiana.

O prêmio é promovido pela Secretaria de Estado Justiça e Direitos humanos (Sejudh) e tem como objetivo homenagear e dar visibilidade às pessoas que lutam e promovem a defesa dos direitos das pessoas idosas de Mato Grosso. Acompanhando o grupo, a coordenadora do CCI, Antônia Fernandes da Silva, agradeceu à organização do evento, em nome da gestão e destacou a relevância da inserção dos idosos em ações, como essa.

“Uma importante iniciativa do Estado, que sempre são nossos parceiros nas ações de promoção à pessoa idosa. Para os idosos isso tem muito significado. Ajuda na autoestima, no processo de conscientização de seus valores. Em nome de toda gestão Emanuel Pinheiro, externo meus agradecimentos pelo reconhecimento do nosso trabalho,” ressaltou.

O grupo Girassol foi montando há um ano e 6 meses e tem à frente das atividades, a servidora pública, Maria Madalena de Carvalho. Quem tiver interesse em chamá-lo para colorir seu evento, pode entrar em contato pelo número (65) 3646-9299. “O trabalho é simples, temos nossas dificuldades para desenvolver as atividades, mais ficaremos muito felizes em poder levar alegria às pessoas”, concluiu Madalena.

Na ocasião, também foi lançada a 2ª edição do livro “Os idosos são o futuro”.

