Grande festival de fotografia gratuito de São Paulo em setembro

O ZOOM no projeto será gratuito e acontecerá no dia 21 de setembro, no Pavilhão da Bienal – Parque do Ibirapuera – em São Paulo; Evento contido com renomados fotógrafos e diversas atividades e ações para visitantes

Por: Leonardo Vila Nova

Dia 21 de setembro, a Canon do Brasil, líder mundial em soluções de imagem digital, traz a primeira vez ao Brasil ou ZOOM iN Project, festival de fotografia que já é sucesso internacional.

O Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, sediará o projeto que contará com diversas atividades e atividades voltadas para quem ama ser fotografado, fotografado e compartilhado, desde amadores até fotógrafos profissionais, passando por videomakers e influenciadores digitais. O melhor é que o festival será gratuito. Já estão confirmados nomes como Bob Wolfenson, David Eisenberg, Marcus Steinmeyer, Isis Lacombe, Alexandre Urch, Clicio Barroso, Bel Ferreira, entre outros.

Por dentro do ZOOM no Project

Palestras de fotos

O ZOOM NO Projeto recebe importantes fotógrafos: Bob Wolfenson, David Eisenberg e Araquém Alcântara. Eles vão compartilhar dividindo experiências com o público no espaço Photo Talks, com capacidade para 360 lugares.

Photo Spots

São pontos com cenários interativos e instagramáveis ​​onde o público pode ser fotografado por um fotógrafo profissional. As imagens serão selecionadas na hora pelo WhatsApp para participantes. Se o visitante compartilhar uma foto, usar uma hashtag oficial do evento #afestadafoto , ganhará um nome especial da Canon.

Mostra de fotos

Serão locais onde ocorrem dez painéis temáticos sobre diferentes estilos de fotografia como: casamentos, retratos, recém-nascidos, fotojornalismo, edição de imagens, entre outros.

Toque e experimente

Aqui estão todos os fotógrafos e vamos conhecer mais sobre os produtos e soluções da Canon. O público pode conhecer e olhar perto de câmeras e lentes, além de tirar dúvidas com profissionais. Para tornar a experiência ainda mais especial, haverá uma área com lentes super teleobjetivas voltadas para o andar inferior para experimentação.

Projeto Galeria ZOOM iN

Quem gosta de fotografia, gosta de exposição fotográfica. Por isso, na Galeria ZOOM no Project, será possível admirar algumas imagens especiais feitas por fotógrafos de renome internacional.

CPS

Os Serviços Profissionais da Canon também não podem receber nenhum evento com serviços de limpeza e verificação de câmeras e lentes. Este será o único serviço cobrado e os valores serão os seguintes: R $ 150,00 – Limpeza de kit (corpo de câmera e lente), R $ 90,00 – Corpo e R $ 60,00 – Aluguel. O serviço é válido para câmeras EOS Digital da Canon.

Zona de impressão

Aqui será possível conhecer o processo de impressão. A Canon acredita que a impressão é uma arte, desde a escolha do papel. Os especialistas da Canon estão disponíveis localmente para tirar dúvidas neste dia e demonstrar o processo de impressão em impressoras de belas artes da empresa.

O ZOOM no projeto nasceu em 2015 na Cidade do México. Em 2018, será expandido para as cidades de Monterrey e Guadalajara. Agora, em 2019, além do Brasil, vai acontecer pela primeira vez em Santiago, no Chile.

“Estamos felizes em poder trazer esse grande evento para o Brasil. Queremos que os convidados compartilhem suas experiências e tenham um dia especial com tudo o que envolve uma imagem e o poder que ela tem”, afirma a supervisora ​​de Marketing da Canon do Brasil, Tânia Abe.

Servi ço : Gratuito! Quando: 21 de setembro de 2019, das 10h às 22h

Local: Pavilhão AO da Bienal – Parque faz Ibirapuera, São Paulo / SP zoominproject.com.br/



#afestadafoto

Sobre uma Canon



Desde 1974 no Brasil, a Canon é líder no desenvolvimento de tecnologias e soluções de imagem digital. A empresa possui um amplo leque de produtos que oferece no mercado nacional que vai de câmeras fotográficas e de vídeo profissional, passando por multifuncionais, copiadores, fax e scanners, além de impressões de grande formato. A Canon sempre busca aprimorar seus produtos por meio de investimentos em pesquisas. São mais de 90 milhões de câmeras da linha EOS e 130 milhões de lentes EF produzidas para atender o público apaixonado por imagem.

A Canon também possui uma divisão corporativa onde oferece diversas soluções como softwares de gerenciamento de documentos, terceirização de impressão, impressoras para Belas Artes, grandes formatos e para armazenamento e sistemas de produção gráfica. A Canon também possui um programa consistente de redução de emissão de CO² no ciclo de vida de seus produtos, mostrando sua preocupação e importância quando o assunto é sustentabilidade. A Canon atua na filosofia Kyosei, que significa “viver e trabalhar juntos em busca do bem-estar comum”, que buscar realizar os objetivos que acreditam no potencial das pessoas.

