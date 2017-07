Governo venezuelano proíbe manifestações que prejudiquem Constituinte

O governo venezuelano anunciou que a partir desta sexta-feira ficam proibidas as manifestações que possam afetar as votações de domingo para eleger a Assembleia Constituinte, e alertou que os “delitos eleitorais” serão punidos com penas de cinco a dez anos de prisão.

“Fica proibido em todo território nacional as reuniões e manifestações públicas, concentrações de pessoas e qualquer outro ato similar, que possam perturbar ou afetar o normal desenvolvimento do processo eleitoral”, afirmou o ministro de Interior, general Néstor Reverol, um dia antes de uma grande marcha opositora marcada para Caracas.

AFP

