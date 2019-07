Governo federal lança Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado

Iniciativa promover ações de valorização ao trabalho voluntário no prol do conhecimento da sociedade

O governo federal anunciou ontem, por meio de decreto, o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, Pátria Voluntária. Coordenada pelo Ministério da Cidadania, uma disciplina de busca para a aprendizagem dos currículos voltados para a população brasileira mais vulnerável.

O trabalho voluntário, de caráter não remunerado, será articulado entre o poder público, as organizações da sociedade civil eo setor privado. A meta é a construção de recursos para o desenvolvimento de ações que melhoram a qualidade de vida das pessoas. De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua (PNAD), do IBGE, 7,2 milhões de pessoas no Brasil realizaram trabalho voluntário em 2018.

Segundo o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o trabalho voluntário, aliado às políticas públicas, tem papel fundamental para o desenvolvimento social do país. “Queremos encontrar uma forma de estimular as iniciativas que são próximas às próximas”, destaca.

O programa será conduzido por um conselho, vinculado ao Ministério da Cidadania e por instituições do governo federal e da sociedade civil. A presença do conselho é uma carga da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Reconhecimento – O decreto também instituiu o Prêmio Nacional de Incentivo ao Voluntariado. Simbolismo de caráter, uma premiação será concedido em reconhecimento à realidade de cidadãos e entidades promotoras de atividades voluntárias de interesse social.

Além do prêmio, será conferido o Selo de Acreditação do Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, uma associação da sociedade civil e o desenvolvam ou estimula trabalhos voluntários.

