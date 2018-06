Governo do MDB destinará R$ 5 bilhões para financiar obras de saneamento no País

Brasília (DF) – O presidente da República, Michel Temer, anunciou nesta terça-feira (27.05) que o Governo do Brasil vai investir cerca de R$ 5 bilhões em projetos de saneamento por meio do Programa Avançar Cidades. Ao lado do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, Temer afirmou que “saneamento significa exatamente bem-estar”, uma vez que as obras na área vão promover saúde para a população e gerar empregos.

Na primeira etapa do programa, serão destinados R$ 2,06 bilhões para 90 contratos com companhias de saneamento estaduais e municipais. Os contratos foram propostos pelas companhias prestadoras de serviços de saneamento e contemplarão 76 cidades dos estados de Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. “Essa conjugação entre União, estados e municípios reforça a ideia federativa”, afirmou o presidente.

Do total de investimentos, R$ 1,29 bilhão (67%) é voltado para obras de esgotamento sanitário. Para obras de abastecimento de água e redução e controle de perdas, serão destinados R$ 663,27 milhões (32%). Outros R$ 3,5 bilhões devem ser anunciados no início de abril e destinados à segunda fase do programa. Assim como Temer, o ministro das Cidades ressaltou que “cada real investido no tratamento de esgotamento sanitário é devolvido a nós em saúde“.

Durante o anúncio, o presidente citou ações recentes do governo do Brasil para garantir que a população tenha acesso à água. Na semana passada, por exemplo, Temer entregou duas etapas do Projeto de Irrigação Baixio de Irecê, em Xique-Xique (BA). Outros destaques são os projetos de integração do rio São Francisco e o de recuperação de nascentes.

Planalto

