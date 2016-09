Governo apresentará novo cronograma ao BNDES para conclusão de obras

O Governo do Estado apresentará ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social (BNDES) um novo cronograma para conclusão das obras do Complexo Arena Pantanal e das estruturas existentes no entorno. Atualmente, o estádio cuiabano conta com quase 98% de obras concluídas. Faltam apenas serviços nas áreas de hidráulica, elétrica, hidrosanitária e de acabamentos. A finalização das inconformidades é necessária para obtenção da certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Em novembro de 2010, o Governo do Estado formalizou junto ao BNDES um empréstimo no valor de R$ 392.952.860,00. O montante tinha como foco a execução de obras para construção do estádio e do entorno do complexo esportivo. Sobre o pagamento do valor, dentre as cláusulas previstas no contrato, está a de inadimplência de obrigações não financeiras, na qual a certificação LEED está inclusa. Ou seja, caso o reconhecimento socioambiental não seja finalizado, o Estado fica sujeito ao pagamento de multa de 1% ao ano em relação ao saldo devedor.

Para a construção do Complexo Arena Pantanal foram firmados, entre os anos de 2010 e 2013, contratos com a Mendes Junior Trading e Engenharia, responsável pela construção do estádio, Kango Brasil, contratada para o fornecimento e instalação do mobiliário esportivo, e ainda com o Consórcio CLE, formado pelas empresas Canal Livre Comércio e Serviços, e Etel Engenharia, Montagens e Automação, que é o executor do sistema de tecnologia da informação. Nenhum dos contratos foi totalmente executado pela antiga gestão.

De acordo com o secretário de Estado de Planejamento, Gustavo Oliveira, a expectativa é de que a nova programação tenha como prazo final para entrega das obras o ano de 2017. “Vamos modelar este novo cronograma e apresentar ao Banco para que possamos resolver tanto a finalização destas obras, pois a população necessita destas estruturas, como também para que o Estado não seja penalizado em razão dos descumprimentos de prazos acordados até dezembro de 2014”, ressaltou Oliveira.

O compromisso em apresentar o novo cronograma foi firmado nesta segunda-feira (05.09), durante reunião entre a presidente do BNDES, Maria Sílvia Bastos Marques, e o governador Pedro Taques, juntamente com o titular da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan-MT), Gustavo Oliveira, e o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), Marcelo Duarte. O encontro ocorreu na sede do Banco, no Rio de Janeiro (RJ).