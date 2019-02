Governador ressalta democracia e prega união com Assembleia para superar dificuldades

Mauro Mendes pontou aos deputados que tem mostrado de forma transparente as dificuldades financeiras do Estado a todos, durante os 30 primeiros dias de mandato.

Os 24 deputados estaduais eleitos tomaram posse nesta sexta-feira (01.02), na Assembleia Legislativa. Em seu discurso, ao cumprimentar os parlamentares, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, destacou a importância da união entre os Poderes para que o Estado possa superar as dificuldades financeiras.

“Vamos estar juntos. Eu, representando o Governo, e vocês, representando o Poder Legislativo. Que nos lembremos sempre disso: estaremos cuidando de mais de três milhões de mato-grossenses, que esperam muito de nós e da nossa lealdade. Que esse poder, que emana do povo, seja exercido dentro dos princípios cristãos que existem dentro da cada um de nós, e que haverá de produzir tempos melhores para Mato Grosso”, ressaltou Mendes.

O chefe do Executivo estadual pontuou ter falado sobre as dificuldades financeiras do Estado durante os 30 primeiros dias de mandato, mostrando o desequilíbrio fiscal com clareza a todos que se dispuseram a compreender a situação das contas de Mato Grosso.

“Caberá a nós trabalharmos para mudar essa dura realidade. Convoco a todos para que trabalhemos juntos por Mato Grosso e por cada mato-grossense. Cada um tem o seu papel, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo, e se cada um cumprir seu papel, tenho certeza que vamos vencer enormes dificuldades presentes no dia a dia”, afirmou o governador.

Tomaram posse os deputados estaduais: Janaina Riva, Ondanir Bortolini, o Nininho, Max Russi, Eduardo Botelho, Delegado Claudinei, Guilherme Maluf, Dilmar Dal Bosco, Sebastião Rezende, Xuxu Dalmolin, Lúdio Cabral, Valdir Barranco, Elizeu Nascimento, Valmir Moretto, Faissal Calil, Dr. João, Thiago Silva, Ulysses Moraes, Allan Kardec, Wilson Santos, Dr. Eugênio, Silvio Fávero, Dr. Gimenez, Paulo Araújo e João Batista do Sindispen.

Mauro Mendes desejou um excelente mandato a todos os parlamentares para que daqui a quatro anos todos tenham orgulho da trajetória a ser escrita por eles e do trabalho exercido pelo Estado.

“Teremos que trabalhar muito. Precisamos que vocês honrem esse juramento que fizeram diante de Deus e do povo. Se trabalharem com lealdade, se dermos as mãos, vamos ter muito para nos orgulharmos do que faremos no Estado. É isso que convoco dos senhores e dos servidores deste Estado: superação. E daqui a quatro anos vamos entregar um Estado melhor, tenho certeza”, concluiu o governador.

