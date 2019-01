Governador pede aos secretários maior austeridade e controle nos gastos

O governador Mauro Mendes pediu aos secretários de Estado, empossados na noite desta terça-feira (1°), que tenham responsabilidade e austeridade no controle dos gastos públicos.

A cerimônia ocorreu na Fatec/Senai e contou com a presença de mais de mil pessoas, entre autoridades, familiares, amigos, convidados, imprensa e sociedade.

“Se não fizermos o que precisa ser feito agora, estaremos condenando o país, o Estado e as próximas gerações. Temos que ter a responsabilidade de conduzirmos juntos Mato Grosso, administrando os recursos públicos com seriedade para construirmos alternativas e buscarmos o caminho do crescimento”, afirmou Mendes.

O governador asseverou que acredita na capacidade de cada um dos secretários e destacou metas para cada setor, entre elas, a adoção de medidas para restabelecer a harmonia entre os Poderes, tornar o Estado menos burocrático e promover melhorias na saúde, educação e infraestrutura, sem sacrificar os serviços públicos e o atendimento ao cidadão.

“O Estado deve ser menos atrapalhador do desenvolvimento e garantir o crescimento e a geração de renda e emprego. São muitos os desafios e em nenhuma área vi que podemos ficar tranquilos. Todas requerem atenção especial e entre as metas, o enxugamento da máquina pública, fazendo com que custe menos ao cidadão e que seja mais eficiente na entrega de resultados”, pontuou.

Ele ainda destacou a necessidade de buscar o equilíbrio e a recuperação fiscal, retomar obras paralisadas e promover uma agenda de desenvolvimento para outros setores da economia, além do agronegócio.

“Vamos fazer do Estado um empreendedor, com riquezas crescentes e com potencial para continuar crescendo. Nesse caminho de crescimento, todos têm um papel a cumprir e o desafio será fazer com que essas riquezas sejam traduzidas em serviços e investimentos”, disse.

