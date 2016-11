Governador confirma ao MPE alteração na data de repasse do duodécimo que passará a ocorrer no 5º dia útil

Em reunião realizada nesta segunda-feira (28.11), no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, o governador Pedro Taques afirmou que, em virtude da crise econômica, passará, a partir deste mês, a efetuar o repasse do duodécimo no quinto dia útil do mês subsequente. A medida deverá se estender até julho de 2017.

Com a mudança na data do repasse, que vinha ocorrendo até o dia 26 de cada mês, não será mais possível quitar a folha de pagamento até o dia 30. A Administração Superior trabalha com a hipótese de efetuar o pagamento aos membros e servidores até 48 horas após o repasse do duodécimo.

Na reunião, o governador também foi questionado em relação à escolha do novo procurador-geral de Justiça. Ele deixou claro que utilizará a sua prerrogativa constitucional de escolher qualquer um dos três nomes que integrarem a lista tríplice.

Mais de 100 pessoas, entre servidores, procuradores e promotores de Justiça, participaram do encontro. O governador estava acompanhado dos secretários chefe da Casa Civil, Paulo Taques; da Fazenda, Seneri Paludo; e de Planejamento, Gustavo Oliveira.

