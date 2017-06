A gola alta volta à moda

A origem da gola alta, gola rolê, gola olímpica, turtleneck ou cacharel vem de um lugar pouco improvável. Pra que viveu os anos 80 e 90 com certeza lembra daquelas blusas que a mãe usavam e insistiam pra que usássemos também. A tal blusa de gola alta foi ícone nessa época, e depois ficou com cara de algo não muito legal, até mesmo brega. No entanto ela reaparece volta e meia como tendência de estilo, e com ela algumas mudanças no corte, no uso e principalmente na combinação dos looks, que é o que dá a ela o refresh para voltar como tendência fashion.

A ORIGEM DA GOLA ROLÊ

Vinda dos uniformes de operários em fábricas japonesas no período pós-guerra, a gola alta serviu como uniforme por muito tempo, como eles não tinham o que vestir as grandes empresas forneciam a blusa como uniforme e até mesmo como forma de vinculá-los à empresa. Uma curiosidade é que Steve Jobs, nos anos 80 conheceu a estilista Issey Miyake que tinha criado os uniformes dos funcionários da Sony, e pediu que ela criasse algo especial pra ele, mas nesse estilo, gola alta, que se tornou sua marca registrada. Blusa preta de gola alta.

A gola rolê, mais alta, como é vista hoje é uma evolução da moda. Cobrir o pescoço devido o frio é uma tendência, principalmente, para regiões da Europa, por serem mais frias em algumas épocas do ano. Ícones do cinema e da música também ajudaram a popularizar, os Beatlles, a atriz Audrey Hepbrun, Elvis Presley e muitos outros.

COMO USAR ESSA TENDÊNCIA A SEU FAVOR

Pensar no look e na combinação em que você vai inserir a gola rolê, se você tem busto grande e pescoço curto, aposte em tons escuros com um tom mais claro;

Blusas oversized com gola alta ficam bem legais, no entanto foque na blusa e aposte em detalhes e acessórios mais cleans;

Quem tem o pescoço mais longo pode usar sem medo, pois fica super bem;

Dá pra ser sexy usando gola alta se combinado com saias e transparências;

Básico é sempre clássico, gola rolê preta num look monocromático é certíssimo, e você pode fazer um look total, em outras cores também;

Pra quem não tem o rosto arredondado fica lindo pôr o cabelo pra dentro da gola da blusa.

No mais aproveita para experimentar as possibilidades que essa peça de roupa pode trazer pra você. Em climas mais frios ela vem com total força pra aquecer e deixar o look mais lindo. Tendência de inverno das grandes marcas e nos desfiles internacionais vale ficar de olho e aproveitar pra se divertir. Dá também, para pegar aquela blusa lá, guardada, ou aquela que sua mãe não usa mais e customizar. Bora criar!

