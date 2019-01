GOB se aproxima de Ordens Paramaçônicas

Buscando a aproximação com todas as Ordens Paramaçônicas, o Eminente Irmão Arquiariano Bites Leão, é iniciado nos Shriners, sessão esta que aconteceu no Templo Igualdade em Brasília, a comitiva Shriners, composta pelos Irmãos Antonio Kato, Mauro Rogério Santos, Jonair Ananais Miranda, Antônio Carlucio (Delegado Liturgico do Rito Brasileiro), Jarbas leite Fernandes , de Mato Grosso, Marcos Hans, Evandro Lecey do Rio Grande do Sul (Assessor Especial do Grão Mestre Geral) e Armando Correia Junior (Grão Mestre Estadual do GOBAM) e do Templo (Shriners) Amal de São Paulo, irmão Alexandre Barros, as cunhadas da Estrela do Oriente, prestigiaram a sessão de iniciação do Shriners desta forma mostrando na pratica a total integração entre as entidades paramaçônicas.

Os Shriners é uma ordem, que faz um grande trabalho de hospitalaria em hospitais, principalmente infantis, pelo mundo inteiro, muitos irmãos e simpatizantes da Maçonaria fazem parte, doando-se ao seu próximo e aqueles que necessitam. – O que fazemos apenas para nós morre conosco, o que fazemos para os outros e para o mundo permanece e é imortal. (Albert Pike).

