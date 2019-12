GOB-MT comemora o dia da Bandeira e da Consciência Negra

Publicado por: Irmão Rosano Almeida

Com hasteamento da Bandeira do Brasil e canto dos hinos Nacional e da Bandeira, o GOB-MT comemorou o Dia do Pavilhão Nacional e reverenciou o Dia da Consciência Negra, comemorado no dia (20/11).

A solenidade foi prestigiada por vários Maçons, as entidades Paramaconicas FRAFEM-MT, APJ – Ação Paramaconica Juvenil, DeMolays, Filhas de Jó, destacando-se às seguintes autoridades: Irmão Tito Alves de Campos, Grande Secretário Geral Adjunto de Cultura do GOB; Irmão Murilo Bianchini, Secretário de Previdência e Assistência Social do GOB-MT; Irmão Livarcir, Secretário de Finanças do GOB-MT; Irmão Mauro Uemura, Secretário de Patrimônio do GOB-MT; Irmão Manfred Ondrush Jr., Sec. Adjunto para o Rito Escocês; Irmão José Marques Bons Olhos, Secretário Adjunto da Ação Paramaconica Juvenil – APJ; Irmão Lídio, Secretário Adjunto dos DeMolays; Irmão Gustavo Buret, Sec. Adjunto das Filhas de Jó; Deputado Federal Irmão Nilton e cunhada Dayse, Secretária da FRAFEM-MT.

O Eminente Grão Mestre Ivo Matias do GOB-MT presente no Ato, em breve pronunciamento destacou a importância da reverência às datas cívicas nacionais e, sobre a celebração da Consciência Negra destacou a reflexão de que, “… além de sermos todos iguais, todos somos um só.”

Assessoria do GOB-MT