GOB convida para reunião, em pauta o “reconhecimento mútuo”

Na foto, da esquerda para a direita: Grão-mestre Geral do GOB, Ir.·. Múcio Bonifácio; Gr.·. Secr.·. de RRel.·. EExt.·. do GOEMT, Ir.·. André Leme; e Grão-mestre Geral Adjunto, Ir.·. Ademir Cândido.

Por: Rosano Almeida

O Grande Oriente do Estado de Mato Grosso, a convite do Grão-mestre Geral do Grande Oriente do Brasil – GOB, participou de reunião realizada no dia (09.01.2019), em Brasília/DF, com as Altas Autoridades do GOB, juntamente com as Potências Maçônicas da COMAB e CMSB.

Na oportunidade, o GM Múcio Bonifácio manifestou o interesse em firmar tratados de reconhecimento mútuo com os Grandes Orientes e as Grandes Lojas, bem como apresentou os critérios legais para a sua formalização. Já foi iniciado o processo diplomático para concretização de tal objetivo, pelas respectivas Chancelarias.

Vale lembrar que a intervisitação entre GOEMT e GOB já é permitida, uma vez que ambos figuram no List of Lodges. Assim, o Gr.·. Secr.·. de RRel.·. EExt.·., André Leme, na condição de representante do Grão-mestre Ademir, comprometeu-se em levar adiante as tratativas bilateriais que culminarão no reconhecimento mútuo.

Um histórico passo rumo à integração e à união da maçonaria brasileira!

Com Assessoria GOE-MT