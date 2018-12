Globo tenta emplacar ‘novo Galvão Bueno’ com novidade para 2019

Nesta sexta-feira (21.12), a Globo anunciou em comunicado que Gustavo Villani, apontado como substituto de Galvão Bueno, vai comandar uma nova atração em 2019.

No próximo ano, a Copa do Brasil começará no dia 6 de fevereiro, porém em um horário diferente do habitual para a Globo quando exibe os jogos às quartas. Agora os jogos serão exibidos às 21h30.

Após cada partida, Gustavi Villani entrará em ação com um panorama da rodada, com melhores momentos, lances marcantes e gols, sempre contando com a análise de comentaristas convidados.

A emissora está apostando no carisma e descontração do profissional para conseguir prender a atenção do público.

