Giovanna Ewbank chama atenção com look preto e bota vermelha

Assim como no ano passado, as botas vermelhas prometem aquecer e colorir a temporada outono-inverno . Giovanna Ewbank entrou nessa moda com modelo da Dumond . Também estava com vestido preto tomara que caia, que conta com veludo e comprimento mídi, duas tendências fortes. Para completar, choker e batom vermelho. Que tal?

#ficaadica1: Como a bota vermelha chama bastante atenção, use-a com looks lisos e em cores neutras para não errar.

#ficaadica2: A bota vermelha e o comprimento mídi (que fica abaixo dos joelhos ou até o meio da batata da perna) podem achatar. Portanto, as baixinhas devem tomar cuidado ao exibi-los. Se perceber que a silhueta foi prejudicada, combine a bota com um vestido mais curto ou troque o calçado por um nude e/ou que deixe o peito do pé à mostra.

#ficaadica3: Mulheres com busto volumoso devem evitar tomara que caia , que não confere a sustentação necessária.

#ficaadica4: Lembre-se que brilho do veludo aumenta visualmente a região onde está. Deixe-o para regiões mais sequinhas do corpo.

Terra

