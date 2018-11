Gestão renova frota de viaturas da Semob e garante atendimento de qualidade à população

A gestão atual tem desenvolvido um grande plano de mobilidade, com ações pautadas na equalização e dignificação dos serviços de trânsito prestados à população. Confirmando esse compromisso, a Secretaria de Mobilidade Urbana teve sua frota de viaturas renovada. No total, foram entregues, essa semana, 10 viaturas, no modelo pick-up, e uma minivan.

O prefeito Emanuel Pinheiro ressaltou que a renovação da frota representa a valorização do trabalho dos agentes e mais segurança à população. Pinheiro lembra também que a ação é uma das medidas que ele vem executando em prol da modernização da mobilidade da Capital dos 300 anos.

“Quero transformar nossa Capital tricentenária em uma cidade modelo. E investir na mobilidade é de grande relevância para que alcancemos esse objetivo. Alinhado a este planejamento, esta essa iniciativa de modernização e fortalecimento da equipe de agentes, que desenvolvem brilhante trabalho pelas vias de Cuiabá, garantindo o bom andamento do nosso trânsito. Com um trânsito bem monitorado, com atendimento eficiente e rápido, diminuiremos as incidências e assim, salvaremos mais vidas”, destacou Emanuel.

A frota de viaturas atende ocorrências de várias origens. São semáforos inoperantes, acidentes de trânsito, prestação de serviços à sociedade, eventos, passeios, nos monitoramento dos fins de semanas, blitz, entre tantos outros. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, a frota não recebia renovação há mais de quatro anos e já estava operando sem condições para garantir a eficiência dos serviços.

“O prefeito tem atendido às necessidades da Semob, dentro da máxima qualidade, sempre valorizando os profissionais que aqui atuam. Realizar a troca dessa frota, que estava em condições bem ruins, dificultando o atendimento dos agentes às demandas, é mais um aprova do seu compromisso com os cuiabanos. Com as novas viaturas, poderemos dar celeridade aos processos, prestando um bom atendimento a todos”, concluiu o secretário.

