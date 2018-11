Gestão Emanuel cumpre compromisso e equaliza rede assistencial da Capital

A premissa de equalizar e dignificar a rede assistencial da Capital está sendo cumprida pela Prefeitura de Cuiabá. Em quase dois anos à frente do Poder Executivo Municipal, o prefeito Emanuel Pinheiro, juntamente com a primeira-dama Márcia Pinheiro e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho, vem desenvolvendo um plano de ações na rede assistencial. E os resultados do trabalho em equipe já podem ser vistos nas quatro regiões da Capital.

Nestes 22 meses de gestão, os atendimentos na rede, formada por 60 unidades, já chegam a mais de 100 mil. E os trabalhos do plano de ação seguem com a realização da ampliação, revitalização e reforma completa nos 14 Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos quatro Centros de Convivência de Idosos (CCI’S). Além disso, as melhorias também estão sendo realizadas nas duas unidades do Centros de Referência Especializados em Assistência Social (Creas), Casas Lares, Conselhos Tutelares e Conselhos de Direitos.

“É com grade satisfação que posso anunciar esses resultados. Quando o povo cuiabano me tornou prefeito, eu fiz um compromisso de dignificar esta cidade, que tanto amo. Hoje, após esses quase dois anos de gestão, tenho, sempre prezando pelo bem maior da população, realizado um trabalho sério e de qualidade. Minha administração é pautada em humanização e quero entrar no ano do tricentenário de Cuiabá, com uma cidade que ofereça segurança, lazer, saúde, assistência, trabalho, educação para todos. Agradeço a confiança e juntos vamos mudar a Capital, para que ela seja conhecida nacionalmente e até mundialmente, como um dos melhores lugares para se viver”, externou Pinheiro.

Seguindo esses números, também estão a inauguração de mais uma unidade do consolidado programa Siminina, no distrito do Sucuri, e o marco da instalação do primeiro Centro Dia do estado de Mato Grosso para crianças com microcefalia e outras deficiências – Casa de Helena, que já assiste 30 crianças.

A marca desses resultados, segundo o secretário Wilton, deu-se pelo cuidado com que a gestão está tratando as causas pertencentes a esfera da assistência, se preocupando não só com quantidade, mas também com a qualidade dos serviços ofertados à população. O secretário destaca que o bom desenvolvimento da pasta é fruto da força-tarefa traçada pelo prefeito e pela primeira-dama – madrinha da pasta. Na tratativa, o gestor pontua os planos de estudo de cada esfera e a determinação da equipe em vencer os obstáculos que encontrou quando assumiu a secretaria.

“Quando assumimos, nos deparamos com vários empecilhos que impossibilitavam a equipe de trabalhar um plano de ação mais sólido e eficaz dentro da rede. Então, para tentar amenizar os problemas e também aprendendo com o passado, começamos a fazer estudos mais profundos de cada demanda desta ampla esfera que é a assistencialidade. Com um olhar sensível da Márcia, fomos desenvolvendo o planejamento de acordo com cada elemento demandado. Ou seja, levando em consideração as características da região, pessoas, unidades e assuntos tratados, entre outras. Isso trouxe segurança, solidez e eficiência ao plano e, assim, estamos conseguindo desenhar um novo cenário para os serviços de assistência de Cuiabá”, salienta.

Ações e projetos desenvolvidos e implantados

Para equalizar e dignificar a pasta de Assistência, os gestores, além de trabalhar a parte estrutural das unidades, também desenvolveram e implantaram novos projetos dentro da rede.

Em atendimento à pessoa idosa, que hoje chega ao número de 2.049 atendidos na rede dos CII’S, através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), foi lançado o projeto Viva a Vida na Melhor Idade. “Este projeto agrega às atividades já desenvolvidas ações envolvendo políticas de educação, saúde, trabalho, esporte e lazer na rede convivência”, relata o secretário.

Ainda em relação aos investimentos para pessoa idosa, a Prefeitura de Cuiabá, em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, conseguiu repassar recursos recolhidos no ano 2017 do Imposto de Renda, para ampliação das ações de melhoria da classe. “Isso mostra, mais uma vez, que a gestão traz em sua base, a parceria para fazer fluir os trabalhos e valorizar a população, seja qual for seu faixa etária”, completa Coelho.

Já no atendimento às crianças e adolescentes do SCFV, hoje chegando ao “assistimento” de mais de 1.200 menores, a equipe não mediu esforços no incremento das ações de combate ao trabalho infantil. Foram realizados inúmeros eventos voltados ao tema, entre eles mobilizações, palestras, distribuição de informes, capacitação para os servidores das unidades, desenvolvimento de atividades dentro do cronograma das aulas, recreação lúdica e também a busca pela família na participação do dia a dia das crianças, com o objetivo de recuperar os vínculos e fortalecer esses laços.

Nesta esfera se encontram as meninas do programa Siminina. Com mais de 20 em funcionamento, o programa que atende cerca de 1.000 meninas, hoje conta com 15 unidades e uma série de atividades foram implantadas: aulas de inglês, balé, reforço escolar, cuidados médicos e psicológicos reforçados, entrega de óculos. O programa também ganhou uma extensão. Agora ele conta com o Jovem Siminina. De iniciativa da primeira-dama Márcia, a extensão trouxe o atendimento para as meninas na faixa etária acima dos 14 anos, preparando-as para o mercado de trabalho. “Isso possibilita para elas, a continuação dentro das atividades do Siminina, mesmo depois da idade base de atendimento”, explica o gestor.

Os jovens e adultos do SCFV e das comunidades da Capital também foram beneficiados dentro do plano de ações da Assistência. São mais de 1.000 matriculados em cursos profissionalizantes de cinco áreas de atuações. A ação faz parte do projeto Qualifica Cuiabá – 300 anos, que é fruto da parceria entre a Prefeitura com o Serviço de Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai/MT).

Além do projetos e ações inseridas, as datas comemorativas também não são esquecidas nas unidades. Com muita dedicação e união, a equipe das unidades promovem muitas festividades. Datas como Dia das Mães, dos Pais, das Crianças, dos Idosos, das Mulheres, Festa Junina, Natal e Ano Novo são lembradas sempre pela equipe. As comemorações são realizadas a partir da prática interativa, que envolve trabalhar o tema da data festiva com exercícios lúdicos, ajudando no desempenho, principalmente das crianças e adolescentes.

Políticas Públicas – Todo esse plano de ações engloba uma vertente muito importante dentro da gestão pública, que é a criação de políticas públicas eficientes para os diversos grupos de pessoas. Na administração atual de Cuiabá isso não tem sido diferente.

No que tange o atendimento à população em situação de rua, a equipe do Executivo Municipal está empenhado em promover a mudança necessária na vida desse grupo. Para isso, já foi instituído um Comitê para debater ações intersetoriais (saúde, educação, assistência, trabalho). Neste mesmo segmento, foi implantado o projeto Quero te Conhecer, que vem mapeando esta população, no intuito de compreende-la e alinhar as melhores ferramentas para se trabalhar nas políticas.

Outra grupo que esmera grandes cuidados, é o da mulher. O número de crimes contra só aumenta a cada ano e com essa triste estatística, a gestão não poderia deixar de investir nas políticas públicas para elas e em ações de conscientização e prevenção. Assim, em parceria com o Conselho de Direito das Mulheres, o município destinou recursos e também promoveu uma série de movimentos sobre o tema.

As políticas públicas também estão sendo construídas no amparo à pessoa idosa, igual racial, da pessoa com deficiência, da diversidade sexual, entre outras. A Assistência ainda vem trabalhado o acolhimento dos migrantes (venezuelanos, haitianos) e os programas sociais do governo federal.

“É com muito orgulho e sentimento de gratidão que trabalho todos os dias aqui na Assistência. Agradeço ao prefeito e a primeira-dama pela confiança depositada em mim e também a toda população cuiabana, que vem nos ajudando nesta bonita missão ‘de transformar Cuiabá em uma cidade melhor para se viver’. A humanização só acontece se tiver a participação de todos, unindo as forças. Isso vem sendo realizando e o segredo para os resultados positivos desta gestão”, conclui o secretário.

Assessoria da Prefeitura

