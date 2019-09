Furacão Dorian perde força ao se aproximar dos Estados Unidos da América

Publicado por: Rosano Almeida

O furacão Dorian perdeu força e caiu para a categoria 3, com ventos de cerca de 193 km/h, mas continua provocando tempestades em sua passagem nas Bahamas nesta terça-feira (3).

Até o momento, o fenômeno já deixou cinco mortos nas Ilhas Ábaco, segundo informou Hubert Minnis, primeiro-ministro do arquipélago, que foi atingido pelo Dorian no domingo (1), ainda na categoria 5.

A Cruz Vermelha revelou que cerca de 13 mil casas podem ter sido danificadas ou destruídas. Conforme o último boletim do Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês), Dorian parece ter parado na ilha de Grand Bahama, onde ainda passará grande parte do dia com suas chuvas torrenciais.

O furacão está se movendo lentamente em direção à costa leste da Flórida e deve chegar na região entre hoje à noite e amanhã (4), de acordo com o NHC.

A costa leste dos Estados Unidos permanece em alerta para a passagem do furacão considerado o mais intenso deste ano. O fenômeno também deve chegar perto das costas da Geórgia e Carolina do Sul entre quarta e quinta-feira (5), quando atingirá a Carolina do Norte.

Embora a expectativa seja ocorrer um “enfraquecimento gradual” do Dorian nos próximos dias, o NHC estima que o furacão “poderoso” pode provocar danos, principalmente na costa da Flórida. Nos territórios norte-americanos, as autoridades emitiram alertas para mais de um milhão de cidadãos deixarem suas residências.

ANSA