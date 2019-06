Fotos incríveis de estrelas, galáxias e da Terra vistas do espaço

Publicado por: Rosano Almeida

Com toda a sua beleza e seu mistério, o espaço já rendeu fotos incríveis ao longo da história. Um dos grandes nomes que se dedica a estudar o universo e tudo o que o compõe é a National Aeronautics and Space Administration (NASA).

A agência do governo do Estados Unidos, por meio de seus astronautas, telescópios e cientistas, já permitiu ao mundo conhecer estrelas, nebulosas, galaxias inteiras e até a superfície de marte – fora panoramas deslumbrantes da Terra vista do espaço.

O 33Giga reuniu algumas dessas imagens em uma galeria de tirar o fôlego.

33 Giga

Twitter: @estrelaguianews